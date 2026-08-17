Salih Özcan'dan Beşiktaş mesajı: 'Allah'a şükür iyi gidiyoruz'

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Salih Özcan, alınan sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"İLK MAÇIMIZA BÖYLE BAŞLAMAK İSTEMİŞTİK"
Salih Özcan, takımın sezona yaptığı başlangıçla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Çok mutluyuz. İlk maçımıza böyle başlamak istemiştik. Allah'a şükür iyi gidiyoruz."
ORKUN KÖKÇÜ İLE UYUMUNA DEĞİNDİ
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım arkadaşı Orkun Kökçü ile saha içindeki uyumlarının iyi olduğunu belirtti.
"Orkun ile iyi bir ilişkimiz var. Maçlarda aynı düşünüyoruz. Kaliteli bir oyuncu. İnşallah böyle devam eder."
"TAKIMIN RUHU DA ÇOK İYİ"
Salih Özcan, Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu atmosferin oyuncular üzerindeki etkisine de dikkat çekti.
"İnanılmaz iyi bir atmosferdi. Bizi de motive ediyorlar. Bizim için de çok önemli. Takımın ruhu da çok iyi."
"İLK MAÇIMIZA BÖYLE BAŞLAMAK İSTEMİŞTİK"
Salih Özcan, takımın sezona yaptığı başlangıçla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Çok mutluyuz. İlk maçımıza böyle başlamak istemiştik. Allah'a şükür iyi gidiyoruz."
ORKUN KÖKÇÜ İLE UYUMUNA DEĞİNDİ
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım arkadaşı Orkun Kökçü ile saha içindeki uyumlarının iyi olduğunu belirtti.
"Orkun ile iyi bir ilişkimiz var. Maçlarda aynı düşünüyoruz. Kaliteli bir oyuncu. İnşallah böyle devam eder."
"TAKIMIN RUHU DA ÇOK İYİ"
Salih Özcan, Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu atmosferin oyuncular üzerindeki etkisine de dikkat çekti.
"İnanılmaz iyi bir atmosferdi. Bizi de motive ediyorlar. Bizim için de çok önemli. Takımın ruhu da çok iyi."