Ajax, Zaniolo'yu istiyor!

Ajax, Paris Saint-Germain'e giden Mika Godts'un yerini doldurmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tuttomercato'da yer alan habere göre, Hollanda temsilcisi, Udinese'den Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.
TEMASLAR BAŞLADI
Udinese'nin sözleşme konusunda sorun yaşadıktan sonra anlaştığı İtalyan oyuncuyu bırakmak istemediği ancak Zaniolo ve Ajax arasında temaslar olduğu belirtildi.
GALATASARAY'IN PAYI VAR
Galatasaray'ın Zaniolo'nun sonraki satışından yüzde 50 pay hakkı bulunuyor.
Udinese ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo, geride kalan sezonda İtalyan ekibinde 34 maçta süre buldu ve 6 gol, 6 asist ile skor katkısı sağladı.
TEMASLAR BAŞLADI
Udinese'nin sözleşme konusunda sorun yaşadıktan sonra anlaştığı İtalyan oyuncuyu bırakmak istemediği ancak Zaniolo ve Ajax arasında temaslar olduğu belirtildi.
GALATASARAY'IN PAYI VAR
Galatasaray'ın Zaniolo'nun sonraki satışından yüzde 50 pay hakkı bulunuyor.
Udinese ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo, geride kalan sezonda İtalyan ekibinde 34 maçta süre buldu ve 6 gol, 6 asist ile skor katkısı sağladı.