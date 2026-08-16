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Ajax, Zaniolo'yu istiyor!

Ajax, Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor. Ajax, bu transfer için temaslara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 16:15 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2026 16:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ajax, Zaniolo'yu istiyor!
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Ajax, Paris Saint-Germain'e giden Mika Godts'un yerini doldurmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tuttomercato'da yer alan habere göre, Hollanda temsilcisi, Udinese'den Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Udinese'nin sözleşme konusunda sorun yaşadıktan sonra anlaştığı İtalyan oyuncuyu bırakmak istemediği ancak Zaniolo ve Ajax arasında temaslar olduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN PAYI VAR

Galatasaray'ın Zaniolo'nun sonraki satışından yüzde 50 pay hakkı bulunuyor.

Udinese ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo, geride kalan sezonda İtalyan ekibinde 34 maçta süre buldu ve 6 gol, 6 asist ile skor katkısı sağladı.

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