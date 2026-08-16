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Galatasaray'da iki alternatif aday!

Real Betis forması giyen Abde Ezzalzouli ve Marsilya'dan Igor Paixao, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Ağustos 2026 11:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da iki alternatif aday!
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Galatasaray, hücum hattına takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Napoli'den geçen sezon kiraladığı Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'da Hollandalı Noa Lang'ın alternatifleri de ortaya çıktı.

ALTERNATİFLER HAZIR

Sarı-kırmızılıların sol kanat listesindeki bir diğer aday da İspanyol ekibi Real Betis forması giyen Abde Ezzalzouli. 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerin kısa sürede başlayacak. Ezzalzouli'nin serbest kalma maddesinin 60 milyon Euro olduğu ve Real Betis'in oyuncu için indirime yanaşmadığı aktarıldı.

Marsilya'dan 26 yaşındaki Igor Paixao da Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.  



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