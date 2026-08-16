Galatasaray'da iki alternatif aday!

Galatasaray, hücum hattına takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Napoli'den geçen sezon kiraladığı Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'da Hollandalı Noa Lang'ın alternatifleri de ortaya çıktı.
ALTERNATİFLER HAZIR
Sarı-kırmızılıların sol kanat listesindeki bir diğer aday da İspanyol ekibi Real Betis forması giyen Abde Ezzalzouli. 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerin kısa sürede başlayacak. Ezzalzouli'nin serbest kalma maddesinin 60 milyon Euro olduğu ve Real Betis'in oyuncu için indirime yanaşmadığı aktarıldı.
Marsilya'dan 26 yaşındaki Igor Paixao da Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.
ALTERNATİFLER HAZIR
Sarı-kırmızılıların sol kanat listesindeki bir diğer aday da İspanyol ekibi Real Betis forması giyen Abde Ezzalzouli. 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerin kısa sürede başlayacak. Ezzalzouli'nin serbest kalma maddesinin 60 milyon Euro olduğu ve Real Betis'in oyuncu için indirime yanaşmadığı aktarıldı.
Marsilya'dan 26 yaşındaki Igor Paixao da Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.