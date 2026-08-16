Metin Diyadin: 'Bu maç bizi aldatabilir'

Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, uyguladıkları savunma planının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.
"BU MAÇ BİZİ ALDATABİLİR" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Metin Diyadin: "Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Topu rakibe vermek bir tercih değil, zorunluluk olacaktı bizim için. Biraz derinde savunma yaptık. 6-3-1'e dönmek zorunda kaldık. Bunu bize Fenerbahçe yaptırdı, bunu da biliyorduk. Hem Traore hem Tongya beklerle beraber destekleyerek 6'lı bir savunma oldu. Çıkışlarda, kontra yakalayabiliriz diye söyledim. Fenerbahçe çok kaliteli bir kadro, tercih değil zorunluluktu bu. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Müthiş savunma yaptık. Çıkışlarda da Tongya ve Traore, Koita ile beraber golü bulabiliriz diye düşünüyorduk. Nitekim öyle oldu.
Lig boyu bizim oyunumuz bu olamaz, olmamalı. Önümüzdeki hafta birkaç oyuncu katılacak aramıza. Bu maça kadar kongrelerden dolayı transfer yapamadık. Birkaç takviye gelince hem topa sahip olma hem rakip yarı sahada daha fazla oynayabiliriz. 3-4 tane oyuncu katma durumumuz var. Bu maç bizi aldatabilir. Sürekli savunma yaparak oyun oynama şansınız yok bu ligde.
Bugün için Fenerbahçe'ye karşı tercih değil zorunluluktu. Ona göre oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
İlk attığımız golde, oyuncularıma çıkışta baskı yaparken dikkat edin dedim. Tersini yaparsanız avantajlı olursunuz dedim. Uyardım oyuncularımı. Biz yakalanmayalım diye düşündüğümüz pozisyonu rakibe yaptık. Oğulcan'ın da gol atmasına çok mutlu oldum. 2-3 gün önce babasını kaybetmişti, Allah rahmet eylesin. Onun için de güzel oldu.
Bu maç artı 3 puan gibi. Ancak önümüzdeki haftalarda mücadele olarak oyuncular zaten karakterli ama oyun olarak daha iyi oynamamız için özellikle denk takımlara karşı, oyuncu katılımı olması gerekiyor. Büyük ihtimalle de olacak."
"BU MAÇ BİZİ ALDATABİLİR" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Metin Diyadin: "Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Topu rakibe vermek bir tercih değil, zorunluluk olacaktı bizim için. Biraz derinde savunma yaptık. 6-3-1'e dönmek zorunda kaldık. Bunu bize Fenerbahçe yaptırdı, bunu da biliyorduk. Hem Traore hem Tongya beklerle beraber destekleyerek 6'lı bir savunma oldu. Çıkışlarda, kontra yakalayabiliriz diye söyledim. Fenerbahçe çok kaliteli bir kadro, tercih değil zorunluluktu bu. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Müthiş savunma yaptık. Çıkışlarda da Tongya ve Traore, Koita ile beraber golü bulabiliriz diye düşünüyorduk. Nitekim öyle oldu.
Lig boyu bizim oyunumuz bu olamaz, olmamalı. Önümüzdeki hafta birkaç oyuncu katılacak aramıza. Bu maça kadar kongrelerden dolayı transfer yapamadık. Birkaç takviye gelince hem topa sahip olma hem rakip yarı sahada daha fazla oynayabiliriz. 3-4 tane oyuncu katma durumumuz var. Bu maç bizi aldatabilir. Sürekli savunma yaparak oyun oynama şansınız yok bu ligde.
Bugün için Fenerbahçe'ye karşı tercih değil zorunluluktu. Ona göre oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
İlk attığımız golde, oyuncularıma çıkışta baskı yaparken dikkat edin dedim. Tersini yaparsanız avantajlı olursunuz dedim. Uyardım oyuncularımı. Biz yakalanmayalım diye düşündüğümüz pozisyonu rakibe yaptık. Oğulcan'ın da gol atmasına çok mutlu oldum. 2-3 gün önce babasını kaybetmişti, Allah rahmet eylesin. Onun için de güzel oldu.
Bu maç artı 3 puan gibi. Ancak önümüzdeki haftalarda mücadele olarak oyuncular zaten karakterli ama oyun olarak daha iyi oynamamız için özellikle denk takımlara karşı, oyuncu katılımı olması gerekiyor. Büyük ihtimalle de olacak."