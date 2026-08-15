15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-164'
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
3-1
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
1-153'
15 Ağustos
Alaves-Getafe
3-0
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
4-1
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Hajradinovic, 320 gün sonra sahalara döndü!

Kasımpaşa'nın kaptanı Haris Hajradinovic, Trabzonspor maçında 320 gün sonra yeniden forma giydi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 22:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hajradinovic, 320 gün sonra sahalara döndü!
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kasımpaşa'da kaptan Haris Hajradinovic, 10 ay 17 gün sonra yeniden formasına kavuştu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezonun 7. haftasında 28 Eylül 2025'te Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Sakatlığını atlatan ve Trabzonspor maçının ikinci yarısında Diabate'nin yerine oyuna dahil olan Hajradinovic, 320 gün sonra sahalara geri döndü.

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