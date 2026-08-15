Hajradinovic, 320 gün sonra sahalara döndü!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kasımpaşa'da kaptan Haris Hajradinovic, 10 ay 17 gün sonra yeniden formasına kavuştu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezonun 7. haftasında 28 Eylül 2025'te Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanarak sezonu kapatmıştı.
Sakatlığını atlatan ve Trabzonspor maçının ikinci yarısında Diabate'nin yerine oyuna dahil olan Hajradinovic, 320 gün sonra sahalara geri döndü.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezonun 7. haftasında 28 Eylül 2025'te Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanarak sezonu kapatmıştı.
Sakatlığını atlatan ve Trabzonspor maçının ikinci yarısında Diabate'nin yerine oyuna dahil olan Hajradinovic, 320 gün sonra sahalara geri döndü.