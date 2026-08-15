Salah'lı Trabzonspor'a ilk hafta Paşa uyarısı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un golünü, 43. dakikada Noah Saviolo kaydetti.
İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kasımpaşa, 56. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da sezona 1'er puanla başladı.
Trabzonspor, ligin 2. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaşacak.
SALAH İLK KEZ TRABZONSPOR FORMASIYLA SAHADA
Trabzonspor'un yeni transferi dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah, 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Taraftarların büyük coşkusuyla birlikte oyuna dahil olan Salah, bordo mavili formayı ilk kez giymiş oldu.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, yeni sezonun açılış maçında ilk 11'de 4 transfere şans tanıdı.
Tekke, orta sahada Ruslan Malinovskyi'ye, hücum hattında ise Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu ve Aral Şimşir'e formayı verdi.
KASIMPAŞA'DA 4 YENİ TRANSFER İLK 11'DE
Emre Belözoğlu'nun takımı Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında 4 yeni transferine ilk 11'de şans verdi.
Belözoğlu, ilk 11'de yeni transferler Ilie, Jessen, Mendes ve Güven Yalçın'a formayı teslim etti.
Lacivert-beyazlılar, Trabzonspor karşısında Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Jakop Jessen, Elson Mendes, Andri Fannar Baldursson, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, Güven Yalçın ve Adrian Benedyczak 11'i ile sahada yer aldı.
Ev sahibi ekipte yedeklerde ise Ali Emre Yanar, Ayberk Karapo, Ahmet Taha Dağbaşı, Atakan Müjde, Emirhan Boz, Thiemoko Diarra, Haris Hajradinovic, Marcus Rafferty, Ali Yavuz Kol ve Sinan Alkaş görev bekledi.
BAKAN URALOĞLU, MAÇI TAKİP ETTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını yerinde izledi.
Bakan Uraloğlu, karşılaşmayı kulüp yöneticileriyle yan yana takip etti.
ERTUĞRUL DOĞAN, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı.
Karşılaşmadan kısa süre önce protokol tribününe oğlu Kuzey ile gelen başkan Ertuğrul Doğan, taraftarların fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
VINCENZO MONTELLA DA MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa-Trabzonspor müsabakasını tribünden izledi.
İtalyan teknik adam ile yardımcısı Daniele Russo, karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.
Montella, mücadeleden önce Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.
TARAFTARLARDAN SEZON AÇILIŞINA İLGİ
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesine iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakada kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Trabzonsporlu futbolseverler, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla oyunculara destekte bulundu.
Kasımpaşalı taraftarlar da sezonun ilk maçına ilgi gösterirken, yaptıkları bestelerle lacivert-beyazlı oyunculara destek verdi.
BASINDAN BÜYÜK İLGİ
Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesine basın mensupları büyük ilgi gösterdi.
Muhammed Salah'ın bordo-mavili takıma transferiyle Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ilk hafta maçını yazılı ve görsel basından çok sayıda gazeteci takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Saviolo'nun aşırtma vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
3. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın ortasına penaltı noktasının gerisinden Nwaiwu'nun vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benedyczak'ın şutunda kaleci Onana topu son anda oyun alanına çeldi.
42. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, Saviolo'nun penaltı noktasının sağında gelişine yaptığı vuruşta top filelere gitti.
Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trabzonspor'un golünü, 43. dakikada Noah Saviolo kaydetti.
İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kasımpaşa, 56. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da sezona 1'er puanla başladı.
Trabzonspor, ligin 2. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaşacak.
SALAH İLK KEZ TRABZONSPOR FORMASIYLA SAHADA
Trabzonspor'un yeni transferi dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah, 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Taraftarların büyük coşkusuyla birlikte oyuna dahil olan Salah, bordo mavili formayı ilk kez giymiş oldu.
FATİH TEKKE, 4 YENİ TRANSFERİ GÖREVLENDİRDİ
Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla ilk kez sahada!pic.twitter.com/HK0HQKmmLP
— Sporx (@sporx) August 15, 2026
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, yeni sezonun açılış maçında ilk 11'de 4 transfere şans tanıdı.
Tekke, orta sahada Ruslan Malinovskyi'ye, hücum hattında ise Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu ve Aral Şimşir'e formayı verdi.
KASIMPAŞA'DA 4 YENİ TRANSFER İLK 11'DE
Emre Belözoğlu'nun takımı Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında 4 yeni transferine ilk 11'de şans verdi.
Belözoğlu, ilk 11'de yeni transferler Ilie, Jessen, Mendes ve Güven Yalçın'a formayı teslim etti.
Lacivert-beyazlılar, Trabzonspor karşısında Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Jakop Jessen, Elson Mendes, Andri Fannar Baldursson, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, Güven Yalçın ve Adrian Benedyczak 11'i ile sahada yer aldı.
Ev sahibi ekipte yedeklerde ise Ali Emre Yanar, Ayberk Karapo, Ahmet Taha Dağbaşı, Atakan Müjde, Emirhan Boz, Thiemoko Diarra, Haris Hajradinovic, Marcus Rafferty, Ali Yavuz Kol ve Sinan Alkaş görev bekledi.
BAKAN URALOĞLU, MAÇI TAKİP ETTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını yerinde izledi.
Bakan Uraloğlu, karşılaşmayı kulüp yöneticileriyle yan yana takip etti.
ERTUĞRUL DOĞAN, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı.
Karşılaşmadan kısa süre önce protokol tribününe oğlu Kuzey ile gelen başkan Ertuğrul Doğan, taraftarların fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
VINCENZO MONTELLA DA MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa-Trabzonspor müsabakasını tribünden izledi.
İtalyan teknik adam ile yardımcısı Daniele Russo, karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.
Montella, mücadeleden önce Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.
TARAFTARLARDAN SEZON AÇILIŞINA İLGİ
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesine iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakada kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Trabzonsporlu futbolseverler, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla oyunculara destekte bulundu.
Kasımpaşalı taraftarlar da sezonun ilk maçına ilgi gösterirken, yaptıkları bestelerle lacivert-beyazlı oyunculara destek verdi.
BASINDAN BÜYÜK İLGİ
Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesine basın mensupları büyük ilgi gösterdi.
Muhammed Salah'ın bordo-mavili takıma transferiyle Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ilk hafta maçını yazılı ve görsel basından çok sayıda gazeteci takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Saviolo'nun aşırtma vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
3. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın ortasına penaltı noktasının gerisinden Nwaiwu'nun vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benedyczak'ın şutunda kaleci Onana topu son anda oyun alanına çeldi.
42. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, Saviolo'nun penaltı noktasının sağında gelişine yaptığı vuruşta top filelere gitti.
Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Ben Ouanes'in sıfırdan yeden sert ortasına penaltı noktası civarında Benedyczak'ın yatarak vuruşunda top yandan auta gitti.
54. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Güven Yalçın, ceza sahası içinde Pina'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
55. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Benedyczak, penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1
69. dakikada Salah'ın duran toptan etkili ortasına Savic'in kafa vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.
76. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın arka direğe ortasına altıpasın sağından gelişine Salah'ın şutunda top kaleye paralel şekilde az farkla auta gitti.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Gürcan Hasova, Çağlar Uyarcan, Gökhan Barcın
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Mendes, Baldursson, Ben Ouanes (Dk. 78 Rafferty), Diabate (Dk. 46 Hajradinovic), Güven Yalçın (Dk. 82 Ayberk Karapo), Benedyczak (Dk. 90+2 Sinan Alkaş)
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Malinovskyi (Dk. 84 Ozan Tufan), Saviolo (Dk. 67 Cabral), Metehan Mimaroğlu (Dk. 58 Salah), Aral Şimşir (Dk. 67 Melih Kabasakal), Onuachu
Goller: Dk. 42 Saviolo (Trabzonspor), Dk. 55 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 10 Baldursson, Dk. 68 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
54. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Güven Yalçın, ceza sahası içinde Pina'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
55. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Benedyczak, penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1
69. dakikada Salah'ın duran toptan etkili ortasına Savic'in kafa vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.
76. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın arka direğe ortasına altıpasın sağından gelişine Salah'ın şutunda top kaleye paralel şekilde az farkla auta gitti.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Gürcan Hasova, Çağlar Uyarcan, Gökhan Barcın
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Mendes, Baldursson, Ben Ouanes (Dk. 78 Rafferty), Diabate (Dk. 46 Hajradinovic), Güven Yalçın (Dk. 82 Ayberk Karapo), Benedyczak (Dk. 90+2 Sinan Alkaş)
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Malinovskyi (Dk. 84 Ozan Tufan), Saviolo (Dk. 67 Cabral), Metehan Mimaroğlu (Dk. 58 Salah), Aral Şimşir (Dk. 67 Melih Kabasakal), Onuachu
Goller: Dk. 42 Saviolo (Trabzonspor), Dk. 55 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 10 Baldursson, Dk. 68 Ben Ouanes (Kasımpaşa)