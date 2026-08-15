Beşiktaş, David Neres transfer için harekete geçti!

Beşiktaş'ta sağ kanat transferi için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Hücum hattına hız, bire bir etkinliği ve skor katkısı yüksek bir oyuncu kazandırmak isteyen siyah-beyazlılar, Napoli forması giyen David Neres ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NERES İÇİN İLK TEMAS
Beşiktaş yönetiminin, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla ilk temaslara başladığı kaydedildi.
Temasların içeriği ve gündemdeki transfer formülü henüz netlik kazanmazken, siyah-beyazlıların görüşmelerden çıkacak mali tablo doğrultusunda yol haritasını belirlemesi bekleniyor.
Neres'in Napoli ile devam eden uzun süreli sözleşmesi nedeniyle İtalyan ekibinin sergileyeceği yaklaşım, transfer sürecinin en önemli başlıklarından biri olacak.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Napoli'ye Ağustos 2024'te Benfica'dan kalıcı transferle katılan David Neres'in İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 23 milyon avro olarak gösterilen Brezilyalı yıldız, hücum hattının her iki kanadında da görev yapabiliyor.
Sol ayağını etkili kullanan Neres; çabukluğu, dar alandaki top kontrolü, adam eksiltme becerisi ve sağ kanattan iç koridora yaptığı koşularla öne çıkıyor. Tecrübeli futbolcunun bu özellikleri, Beşiktaş'ın kanat hattında aradığı doğrudan oyun ve skor üretimi açısından dikkat çekiyor.
GEÇEN SEZON 10 GOLE KATKI
David Neres, Napoli formasıyla geride kalan sezonda 25 karşılaşmada görev aldı. Brezilyalı oyuncu bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı ve toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı.
Neres, Aralık 2025'te sergilediği performansla Napoli taraftarlarının oyları sonucunda ayın oyuncusu seçildi. İtalya Süper Kupa finalinde Bologna'ya karşı iki gol atan yıldız futbolcu, yarı finalde Milan karşısında da skor üretmişti.
AVRUPA TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Profesyonel kariyerine Sao Paulo'da başlayan David Neres, 2017 yılında Ajax'a transfer olarak Avrupa futboluna adım attı.
Amsterdam ekibinde beş yıl geçiren Brezilyalı hücumcu, Ajax formasıyla çıktığı 180 resmi karşılaşmada 47 kez fileleri havalandırdı. Ajax'ın ardından Shakhtar Donetsk ve Benfica kadrolarında yer alan Neres, 2024 yazında Napoli'nin yolunu tuttu.
Üst düzey lig ve Avrupa kupaları deneyimine sahip olan 29 yaşındaki futbolcunun hücumdaki birden fazla rolde kullanılabilmesi de Beşiktaş'ın ilgisini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.
GÖZLER GÖRÜŞMELERDE
Beşiktaş'ın David Neres için başlattığı temasların önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.
Siyah-beyazlı yönetim, Napoli'nin yaklaşımı ve transferin mali şartlarına göre somut adım atıp atmayacağına karar verecek. Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve taraflar arasında şu an için sonuçlanmış bir anlaşmanın bulunmadığı öğrenildi.
Beşiktaş yönetiminin, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla ilk temaslara başladığı kaydedildi.
Temasların içeriği ve gündemdeki transfer formülü henüz netlik kazanmazken, siyah-beyazlıların görüşmelerden çıkacak mali tablo doğrultusunda yol haritasını belirlemesi bekleniyor.
Neres'in Napoli ile devam eden uzun süreli sözleşmesi nedeniyle İtalyan ekibinin sergileyeceği yaklaşım, transfer sürecinin en önemli başlıklarından biri olacak.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Napoli'ye Ağustos 2024'te Benfica'dan kalıcı transferle katılan David Neres'in İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 23 milyon avro olarak gösterilen Brezilyalı yıldız, hücum hattının her iki kanadında da görev yapabiliyor.
Sol ayağını etkili kullanan Neres; çabukluğu, dar alandaki top kontrolü, adam eksiltme becerisi ve sağ kanattan iç koridora yaptığı koşularla öne çıkıyor. Tecrübeli futbolcunun bu özellikleri, Beşiktaş'ın kanat hattında aradığı doğrudan oyun ve skor üretimi açısından dikkat çekiyor.
GEÇEN SEZON 10 GOLE KATKI
David Neres, Napoli formasıyla geride kalan sezonda 25 karşılaşmada görev aldı. Brezilyalı oyuncu bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı ve toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı.
Neres, Aralık 2025'te sergilediği performansla Napoli taraftarlarının oyları sonucunda ayın oyuncusu seçildi. İtalya Süper Kupa finalinde Bologna'ya karşı iki gol atan yıldız futbolcu, yarı finalde Milan karşısında da skor üretmişti.
AVRUPA TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Profesyonel kariyerine Sao Paulo'da başlayan David Neres, 2017 yılında Ajax'a transfer olarak Avrupa futboluna adım attı.
Amsterdam ekibinde beş yıl geçiren Brezilyalı hücumcu, Ajax formasıyla çıktığı 180 resmi karşılaşmada 47 kez fileleri havalandırdı. Ajax'ın ardından Shakhtar Donetsk ve Benfica kadrolarında yer alan Neres, 2024 yazında Napoli'nin yolunu tuttu.
Üst düzey lig ve Avrupa kupaları deneyimine sahip olan 29 yaşındaki futbolcunun hücumdaki birden fazla rolde kullanılabilmesi de Beşiktaş'ın ilgisini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.
GÖZLER GÖRÜŞMELERDE
Beşiktaş'ın David Neres için başlattığı temasların önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.
Siyah-beyazlı yönetim, Napoli'nin yaklaşımı ve transferin mali şartlarına göre somut adım atıp atmayacağına karar verecek. Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve taraflar arasında şu an için sonuçlanmış bir anlaşmanın bulunmadığı öğrenildi.