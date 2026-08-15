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Göztepe yine iyi start peşinde

Göztepe, Süper Lig'de mücadele ettiği son 4 sezondaki açılış maçlarında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, pazartesi günü Samsunspor deplasmanında hem bu seriyi sürdürmek hem de rakibine dış sahada üst üste aldığı 3 yenilginin ardından zinciri kırmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 16:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe yine iyi start peşinde
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Süper Lig'de mücadele ettiği son 4 sezonda açılış karşılaşmalarını kaybetmeyen Göztepe, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçında da serisini sürdürmeyi hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir temsilcisi, Süper Lig'deki son 4 açılış maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

AÇILIŞ MAÇLARINDA YENİLGİ YOK

Göztepe, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, 2021-2022 sezonunun açılışında ise deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

O sezon 1'inci Lig'e düşen ve 2 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Göztepe, 2024-2025 sezonuna Antalyaspor deplasmanındaki 0-0'lık beraberlikle başladı.

İzmir temsilcisi geçen sezonun ilk haftasında ise Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle giriş yaptı.

Göztepe'nin son 6 yıldaki açılış maçlarında aldığı tek yenilgi, 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2023-2024 sezonunda geldi. Sarı-kırmızılılar, Sakaryaspor'a İzmir'de 1-0 mağlup olurken sezon sonunda doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

SAMSUN'DAKİ SERİYİ DE BİTİRMEK İSTİYOR

Göztepe, Samsunspor deplasmanında oynadığı son 3 lig maçından mağlubiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi, pazartesi günü rakibini mağlup ederek bu seriyi de sona erdirmeyi hedefliyor.

Yeni sezon öncesinde 5'i yabancı olmak üzere 6 transfer yapan Stanimir Stoilov'un ekibi, hazırlık döneminde oynadığı özel maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kulübün efsane teknik direktörü Adnan Süvari'nin adının verildiği sezonda Göztepe, lige iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Öte yandan Göztepe'de transferleri gündemde olan Juan ve Dennis'in durumları belirsizliğini koruyor.

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