Konyaspor'dan 4 transfer birden

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, transfer çalışmalarını 4 yeni oyuncuyla sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeşil-beyazlılar, 4 futbolcuyla 5'er yıllık sözleşme imzaladı.
4 FUTBOLCUYA 5 YILLIK SÖZLEŞME
Konyaspor, Fildişi Sahilli sol bek Eric Souleymane Konate ve orta saha oyuncusu Mohamed Samoussy Fofana ile anlaşmaya vardı.
Yeşil-beyazlı ekip ayrıca Gineli stoper Alpha Fofana ve orta saha oyuncusu İbrahima Bah'ı da kadrosuna kattı.
Dört futbolcuyla da 5'er yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreni Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilirken, Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Erkek de törende hazır bulundu.
4 FUTBOLCUYA 5 YILLIK SÖZLEŞME
Konyaspor, Fildişi Sahilli sol bek Eric Souleymane Konate ve orta saha oyuncusu Mohamed Samoussy Fofana ile anlaşmaya vardı.
Yeşil-beyazlı ekip ayrıca Gineli stoper Alpha Fofana ve orta saha oyuncusu İbrahima Bah'ı da kadrosuna kattı.
Dört futbolcuyla da 5'er yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreni Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilirken, Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Erkek de törende hazır bulundu.