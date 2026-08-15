15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
21:30
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
19:00
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
20:30
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
21:45
15 Ağustos
Genk-Westerlo
21:45
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
19:15
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0DA
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
21:30
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
22:00
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
19:00
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
19:45
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
0-025'
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
20:30
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
21:30
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
21:30
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
19:00
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
19:00
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
21:30
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-080'

Konyaspor'dan 4 transfer birden

TÜMOSAN Konyaspor, kadrosunu 4 yeni futbolcuyla güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, Eric Souleymane Konate, Mohamed Samoussy Fofana, Alpha Fofana ve İbrahima Bah ile 5'er yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 16:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Konyaspor'dan 4 transfer birden
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, transfer çalışmalarını 4 yeni oyuncuyla sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeşil-beyazlılar, 4 futbolcuyla 5'er yıllık sözleşme imzaladı.

4 FUTBOLCUYA 5 YILLIK SÖZLEŞME

Konyaspor, Fildişi Sahilli sol bek Eric Souleymane Konate ve orta saha oyuncusu Mohamed Samoussy Fofana ile anlaşmaya vardı.

Yeşil-beyazlı ekip ayrıca Gineli stoper Alpha Fofana ve orta saha oyuncusu İbrahima Bah'ı da kadrosuna kattı.

Dört futbolcuyla da 5'er yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreni Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilirken, Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Erkek de törende hazır bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.