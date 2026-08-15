Diyarbakır'da Süper Lig heyecanı: Turizmde yeni dönem

Diyarbakır'ın 16 yıl aradan sonra Amed Sportif Faaliyetler ile Trendyol Süper Lig'de temsil edilecek olması, kentte turizm sektöründe de beklentileri artırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE En son 2009-2010 sezonunda Diyarbakırspor ile Süper Lig'de temsil edilen kent, Amed Sportif Faaliyetler'in yükselişiyle yeniden Süper Lig heyecanı yaşayacak.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surların yanı sıra İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, On Gözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip Diyarbakır, yeni sezonda "maç turizmi"ne de hazırlanıyor.
Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de oynayacağı 17 iç saha karşılaşması için farklı kentlerden gelecek takımlar ve taraftarların, Diyarbakır'ın tarihi, kültürel ve gastronomi değerlerinin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.
Yeşil-kırmızılı ekibin 16 Ağustos Pazar günü Erzurumspor FK'yi konuk edeceği karşılaşma öncesinde kentte oteller, restoranlar, ulaşım sektörü ve seyahat acenteleri hazırlıklarını sürdürüyor.
"TURİZMİN OLDUĞU YERDE MUTLULUK VAR, HUZUR VAR"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda bölgede turizmin daha fazla konuşulmaya başlandığını ve olumlu gelişmelerle Diyarbakır'a ilginin arttığını söyledi.
Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de yer almasının bu sürece önemli katkı sağlayacağını belirten Baturay, sporun barış ve kardeşlik açısından da önemli bir araç olduğunu ifade etti.
Baturay, "Bu süreç inanılmaz bir katkı sağlayacak turizme. Bu bölgeyi merak eden insanlar buraya akın akın gelecekler. Şu anda kentte esnaf, otel işletmecisi, seyahat acentesi herkes çok mutlu, yüzler gülüyor. Turizmin olduğu yerde mutluluk var, huzur var." dedi.
Deplasman için Diyarbakır'a gelecek taraftarların iyi ağırlanmasının önemine dikkati çeken Baturay, "Gelen takımları çok iyi ağırlamamızda taraftara da çok iş düşüyor. Taraftarımızın gelen misafirleri çok iyi ağırlaması, skordan bağımsız olmalı. Önde ya da geride olmamızın hiçbir önemi yok. Hep çizgimizi korumamız lazım." ifadelerini kullandı.
"ÇARPAN ETKİSİ OLACAKTIR"
Diyarbakır'a gelecek takımlar ve taraftarların kentin tarihi, kültürel ve gastronomi değerlerini görme fırsatı bulacağını belirten Baturay, ziyaretçilerin iyi ağırlanmasının kentin tanıtımını daha geniş kitlelere taşıyabileceğini söyledi.
Baturay, "Bu misafirlerin çoğu Diyarbakır'a ilk defa gelecek. Onları inanılmaz derecede şaşırtmamız lazım. Kentin turistik yapıları, gastronomisi artık herkes tarafından biliniyor ama bunları yerinde görmek çok önemli. Gelen misafirleri iyi ağırlarsak bunun çarpan etkisi olacaktır. Bir kişi gidip çevresine anlattığında, çevresindeki insanların da bu şehre gelmesi sağlanabilir. Süper Lig maçları kentin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacak." diye konuştu.
"ARTIK MAÇ TURİZMİ DE BAŞLADI"
Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler de Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin kentte büyük sevinç oluşturduğunu belirtti.
Otellerin yanı sıra gastronomi ve ulaşım sektörlerinin de hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran Güler, "Bölgenin takımı olan Amedspor'un 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkması büyük bir sevinçle karşılandı. İlk sınavımızı pazar günü vereceğiz. Konaklama sektörünün temsilcisi olarak otellerimiz hazır. Sadece oteller değil Diyarbakır da hazır." dedi.
Süper Lig'deki 17 iç saha maçının kente önemli bir hareketlilik sağlayacağını ifade eden Güler, "Spor turizmi zaten Diyarbakır'da vardı artık maç turizmi de başladı. Maç turizmi demek 17 deplasman takımını ağırlamak demek. Bununla birlikte 90 dakikalık maç için gelen taraftarları bir veya iki gün konaklatabilirsek Diyarbakır ekonomisine güzel bir katkı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
Güler, Erzurumspor FK karşılaşması öncesinde kente gelecek taraftarları, takım yöneticilerini ve basın mensuplarını ağırlamaya hazır olduklarını belirterek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin gündeme gelmesiyle birlikte yaşanan olumlu gelişmelerin bölge turizmine katkısının sürmesini temenni etti.
ESNAFTAN TARAFTARLARA ÇAĞRI
Merkez Sur ilçesindeki Hasanpaşa Hanı esnafından Ali Sait Özkal da Erzurumspor FK'yi kentte ağırlayacak olmaktan memnun olduklarını belirtti.
Özkal, "Erzurum kardeşimizdir, kardeş takımdır. Kentimizde yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra artık taraftarları da ağırlayacağız. Taraftarlara çağrımız, Diyarbakır'a gelsinler, kentimizin güzelliklerini görsünler." dedi.
Esnaf Abdülaziz Yatkın ise Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin kentte heyecan oluşturduğunu ifade ederek, "Sporun birleştirici bir gücü var. Bu gelişme hem Diyarbakır'ın tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacak hem de farklı illerden insanları bir araya getirecek. Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinin kent ekonomisine ve toplumsal birlikteliğe katkı sağlayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surların yanı sıra İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, On Gözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip Diyarbakır, yeni sezonda "maç turizmi"ne de hazırlanıyor.
Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de oynayacağı 17 iç saha karşılaşması için farklı kentlerden gelecek takımlar ve taraftarların, Diyarbakır'ın tarihi, kültürel ve gastronomi değerlerinin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.
Yeşil-kırmızılı ekibin 16 Ağustos Pazar günü Erzurumspor FK'yi konuk edeceği karşılaşma öncesinde kentte oteller, restoranlar, ulaşım sektörü ve seyahat acenteleri hazırlıklarını sürdürüyor.
"TURİZMİN OLDUĞU YERDE MUTLULUK VAR, HUZUR VAR"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda bölgede turizmin daha fazla konuşulmaya başlandığını ve olumlu gelişmelerle Diyarbakır'a ilginin arttığını söyledi.
Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de yer almasının bu sürece önemli katkı sağlayacağını belirten Baturay, sporun barış ve kardeşlik açısından da önemli bir araç olduğunu ifade etti.
Baturay, "Bu süreç inanılmaz bir katkı sağlayacak turizme. Bu bölgeyi merak eden insanlar buraya akın akın gelecekler. Şu anda kentte esnaf, otel işletmecisi, seyahat acentesi herkes çok mutlu, yüzler gülüyor. Turizmin olduğu yerde mutluluk var, huzur var." dedi.
Deplasman için Diyarbakır'a gelecek taraftarların iyi ağırlanmasının önemine dikkati çeken Baturay, "Gelen takımları çok iyi ağırlamamızda taraftara da çok iş düşüyor. Taraftarımızın gelen misafirleri çok iyi ağırlaması, skordan bağımsız olmalı. Önde ya da geride olmamızın hiçbir önemi yok. Hep çizgimizi korumamız lazım." ifadelerini kullandı.
"ÇARPAN ETKİSİ OLACAKTIR"
Diyarbakır'a gelecek takımlar ve taraftarların kentin tarihi, kültürel ve gastronomi değerlerini görme fırsatı bulacağını belirten Baturay, ziyaretçilerin iyi ağırlanmasının kentin tanıtımını daha geniş kitlelere taşıyabileceğini söyledi.
Baturay, "Bu misafirlerin çoğu Diyarbakır'a ilk defa gelecek. Onları inanılmaz derecede şaşırtmamız lazım. Kentin turistik yapıları, gastronomisi artık herkes tarafından biliniyor ama bunları yerinde görmek çok önemli. Gelen misafirleri iyi ağırlarsak bunun çarpan etkisi olacaktır. Bir kişi gidip çevresine anlattığında, çevresindeki insanların da bu şehre gelmesi sağlanabilir. Süper Lig maçları kentin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacak." diye konuştu.
"ARTIK MAÇ TURİZMİ DE BAŞLADI"
Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler de Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin kentte büyük sevinç oluşturduğunu belirtti.
Otellerin yanı sıra gastronomi ve ulaşım sektörlerinin de hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran Güler, "Bölgenin takımı olan Amedspor'un 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkması büyük bir sevinçle karşılandı. İlk sınavımızı pazar günü vereceğiz. Konaklama sektörünün temsilcisi olarak otellerimiz hazır. Sadece oteller değil Diyarbakır da hazır." dedi.
Süper Lig'deki 17 iç saha maçının kente önemli bir hareketlilik sağlayacağını ifade eden Güler, "Spor turizmi zaten Diyarbakır'da vardı artık maç turizmi de başladı. Maç turizmi demek 17 deplasman takımını ağırlamak demek. Bununla birlikte 90 dakikalık maç için gelen taraftarları bir veya iki gün konaklatabilirsek Diyarbakır ekonomisine güzel bir katkı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
Güler, Erzurumspor FK karşılaşması öncesinde kente gelecek taraftarları, takım yöneticilerini ve basın mensuplarını ağırlamaya hazır olduklarını belirterek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin gündeme gelmesiyle birlikte yaşanan olumlu gelişmelerin bölge turizmine katkısının sürmesini temenni etti.
ESNAFTAN TARAFTARLARA ÇAĞRI
Merkez Sur ilçesindeki Hasanpaşa Hanı esnafından Ali Sait Özkal da Erzurumspor FK'yi kentte ağırlayacak olmaktan memnun olduklarını belirtti.
Özkal, "Erzurum kardeşimizdir, kardeş takımdır. Kentimizde yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra artık taraftarları da ağırlayacağız. Taraftarlara çağrımız, Diyarbakır'a gelsinler, kentimizin güzelliklerini görsünler." dedi.
Esnaf Abdülaziz Yatkın ise Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinin kentte heyecan oluşturduğunu ifade ederek, "Sporun birleştirici bir gücü var. Bu gelişme hem Diyarbakır'ın tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacak hem de farklı illerden insanları bir araya getirecek. Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinin kent ekonomisine ve toplumsal birlikteliğe katkı sağlayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.