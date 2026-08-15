Andrea Mazzon'dan Dünya Kupası mesajı: 'Büyük hayaller kurmalıyız'

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon, Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İtalyan başantrenör, takımın hazırlık süreci, turnuvadaki hedefleri, grup rakipleri ve oyun planıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"BÜYÜK HAYALLER KURMALIYIZ"
Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ilk hedefinin grup aşamasında en az bir galibiyet almak olduğunu belirten Mazzon, turnuvada büyük hedefler koymaları gerektiğini söyledi.
Mazzon, "Bence büyük hayaller kurmalıyız. Dünya Kupası'nda da Avrupa'daki turnuvalarda olduğu gibi, ilerleyen aşamalarda diğer gruptan hangi takımla eşleşeceğiniz çok önemli. Ancak öncelikle grupta en az bir maç kazanmamız gerekiyor. İlk ve en önemli hedefimiz bu. Bunu başardıktan sonra neler olacağını bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.
ABD'nin turnuvadaki gücüne de değinen İtalyan çalıştırıcı, "Elbette çapraz eşleşmede ABD ile karşılaşırsanız bunun adeta bir kabus olacağını hepimiz biliyoruz. Onlar gerçekten çok zor bir takım ve bunu her turnuvada gösteriyorlar. Üstelik dünyanın en iyi oyuncularıyla burada olacaklar." dedi.
Mazzon, diğer takımlara karşı ise rekabet edebileceklerine inandığını belirterek, "ABD dışında diğer takımları yenebilir miyiz? Bunu şimdiden söyleyemem. Ancak bildiğim ve emin olduğum bir şey var, herkesle rekabet edebiliriz. Her takıma karşı mücadele edebilecek seviyedeyiz ve şansımız olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
"ÇOK ZORLU BİR GRUPTA OLDUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.
Belçika'nın son dönemde Avrupa basketbolunda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Mazzon, "Dünya Kupası'na geldiğinizde bütün takımların iyi olduğunu biliyorsunuz. Elbette bizim grubumuz da kolay değil. Belçika, Avrupa basketbol tarihinin en iyi takımlarından biri. Son dönemde neredeyse katıldıkları her turnuvayı kazandılar ve nasıl şampiyon olacaklarını çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.
Avustralya'nın 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya aldığını hatırlatan Mazzon, Porto Riko'nun turnuvaya hangi kadroyla geleceğinin ise henüz net olmadığını belirtti.
Eleme sürecindeki performanslarını da değerlendiren Mazzon, "Elemelerde Kanada'yı yendik, Avustralya ile son topa kadar mücadele ettik ve Japonya'yı mağlup ettik. Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden takımları yenebildiğimizi gösterdik." dedi.
HAZIRLIKLAR PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR
Türkiye Basketbol Federasyonunun takıma sunduğu çalışma şartlarından memnun olduğunu dile getiren Andrea Mazzon, tesis, salon ve organizasyon imkanlarının hazırlık sürecini kolaylaştırdığını söyledi.
Takımda sakat oyuncu bulunmadığını belirten 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Her şey planladığımız gibi gidiyor. Herhangi bir sorun yaşamadık ve sakatlığımız yok. Benim için en önemli konu da bu. Oyuncular şu anda iyi durumdalar. Çalışmalarını son derece ciddi şekilde sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.
Mazzon, Dünya Kupası'na mümkün olduğunca fazla maç kazanma hedefiyle gideceklerini de sözlerine ekledi.
"DAHA BÜYÜK BİR SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"
Türkiye'nin kadın basketbolunda 8 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda mücadele edecek olmasının kendisi için önemli olduğunu belirten Mazzon, başka bir ülkenin milli takımını çalıştırmanın sorumluluğunu artırdığını söyledi.
Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Mazzon, "8 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda olmak çok güzel. Hepimiz tek bir hedefe odaklanmış durumdayız. Soyunma odasının içinde de bu hedefin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz." diye konuştu.
"BİZİ BİR SONRAKİ TURA SAVUNMAMIZ TAŞIYACAK"
Andrea Mazzon, Dünya Kupası'nda Türkiye'nin savunma performansının belirleyici olacağını vurguladı.
Mart ayında eleme sürecinde ortaya koydukları basketbolun doğru bir referans olduğunu belirten Mazzon, "Bu tür turnuvalarda her zaman olduğu gibi sizi bir sonraki tura taşıyacak şey savunmadır. Hücumda bir gün çok iyi, başka bir gün daha kötü olabilirsiniz. Ancak savunmada konsantrasyonunuzu korur ve doğru şeyleri yaparsanız bunun bizi ikinci tura taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Mazzon, iyi savunmanın ardından geçiş hücumunu geliştirmeleri halinde turnuvada iyi bir durumda olacaklarını düşündüğünü belirtti.
"BÜYÜK HAYALLER KURMALIYIZ"
Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ilk hedefinin grup aşamasında en az bir galibiyet almak olduğunu belirten Mazzon, turnuvada büyük hedefler koymaları gerektiğini söyledi.
Mazzon, "Bence büyük hayaller kurmalıyız. Dünya Kupası'nda da Avrupa'daki turnuvalarda olduğu gibi, ilerleyen aşamalarda diğer gruptan hangi takımla eşleşeceğiniz çok önemli. Ancak öncelikle grupta en az bir maç kazanmamız gerekiyor. İlk ve en önemli hedefimiz bu. Bunu başardıktan sonra neler olacağını bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.
ABD'nin turnuvadaki gücüne de değinen İtalyan çalıştırıcı, "Elbette çapraz eşleşmede ABD ile karşılaşırsanız bunun adeta bir kabus olacağını hepimiz biliyoruz. Onlar gerçekten çok zor bir takım ve bunu her turnuvada gösteriyorlar. Üstelik dünyanın en iyi oyuncularıyla burada olacaklar." dedi.
Mazzon, diğer takımlara karşı ise rekabet edebileceklerine inandığını belirterek, "ABD dışında diğer takımları yenebilir miyiz? Bunu şimdiden söyleyemem. Ancak bildiğim ve emin olduğum bir şey var, herkesle rekabet edebiliriz. Her takıma karşı mücadele edebilecek seviyedeyiz ve şansımız olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
"ÇOK ZORLU BİR GRUPTA OLDUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.
Belçika'nın son dönemde Avrupa basketbolunda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Mazzon, "Dünya Kupası'na geldiğinizde bütün takımların iyi olduğunu biliyorsunuz. Elbette bizim grubumuz da kolay değil. Belçika, Avrupa basketbol tarihinin en iyi takımlarından biri. Son dönemde neredeyse katıldıkları her turnuvayı kazandılar ve nasıl şampiyon olacaklarını çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.
Avustralya'nın 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya aldığını hatırlatan Mazzon, Porto Riko'nun turnuvaya hangi kadroyla geleceğinin ise henüz net olmadığını belirtti.
Eleme sürecindeki performanslarını da değerlendiren Mazzon, "Elemelerde Kanada'yı yendik, Avustralya ile son topa kadar mücadele ettik ve Japonya'yı mağlup ettik. Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden takımları yenebildiğimizi gösterdik." dedi.
HAZIRLIKLAR PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR
Türkiye Basketbol Federasyonunun takıma sunduğu çalışma şartlarından memnun olduğunu dile getiren Andrea Mazzon, tesis, salon ve organizasyon imkanlarının hazırlık sürecini kolaylaştırdığını söyledi.
Takımda sakat oyuncu bulunmadığını belirten 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Her şey planladığımız gibi gidiyor. Herhangi bir sorun yaşamadık ve sakatlığımız yok. Benim için en önemli konu da bu. Oyuncular şu anda iyi durumdalar. Çalışmalarını son derece ciddi şekilde sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.
Mazzon, Dünya Kupası'na mümkün olduğunca fazla maç kazanma hedefiyle gideceklerini de sözlerine ekledi.
"DAHA BÜYÜK BİR SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"
Türkiye'nin kadın basketbolunda 8 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda mücadele edecek olmasının kendisi için önemli olduğunu belirten Mazzon, başka bir ülkenin milli takımını çalıştırmanın sorumluluğunu artırdığını söyledi.
Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Mazzon, "8 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda olmak çok güzel. Hepimiz tek bir hedefe odaklanmış durumdayız. Soyunma odasının içinde de bu hedefin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz." diye konuştu.
"BİZİ BİR SONRAKİ TURA SAVUNMAMIZ TAŞIYACAK"
Andrea Mazzon, Dünya Kupası'nda Türkiye'nin savunma performansının belirleyici olacağını vurguladı.
Mart ayında eleme sürecinde ortaya koydukları basketbolun doğru bir referans olduğunu belirten Mazzon, "Bu tür turnuvalarda her zaman olduğu gibi sizi bir sonraki tura taşıyacak şey savunmadır. Hücumda bir gün çok iyi, başka bir gün daha kötü olabilirsiniz. Ancak savunmada konsantrasyonunuzu korur ve doğru şeyleri yaparsanız bunun bizi ikinci tura taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Mazzon, iyi savunmanın ardından geçiş hücumunu geliştirmeleri halinde turnuvada iyi bir durumda olacaklarını düşündüğünü belirtti.