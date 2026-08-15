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Beşiktaş'ta Uduokhai için ayrılık kararı!

Felix Uduokhai, Beşiktaş'tan ayrılarak Monza'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 14:36 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 15:36
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Uduokhai için ayrılık kararı!
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Beşiktaş'ta Felix Uduokhai ile ilgili ayrılık gelişmesi yaşandı.

Siyah-Beyazlıların Alman stoperi, Serie A ekiplerinden Monza ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ'A 2024'TE GELMİŞTİ

Uduokhai, Ağustos 2024'te Bundesliga ekibi Augsburg'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Alman savunmacı, siyah-beyazlı formayla 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 35 maçta görev alırken, 2025-2026 sezonunda ise 22 karşılaşmada forma giydi.

MONZA 1.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Monza'nın Uduokhai transferi için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Alman stoper Felix Uduokhai takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 



 
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