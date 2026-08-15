Beşiktaş'ta Uduokhai için ayrılık kararı!

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai ile ilgili ayrılık gelişmesi yaşandı.
Siyah-Beyazlıların Alman stoperi, Serie A ekiplerinden Monza ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'A 2024'TE GELMİŞTİ
Uduokhai, Ağustos 2024'te Bundesliga ekibi Augsburg'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Alman savunmacı, siyah-beyazlı formayla 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 35 maçta görev alırken, 2025-2026 sezonunda ise 22 karşılaşmada forma giydi.
MONZA 1.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Monza'nın Uduokhai transferi için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI
Alman stoper Felix Uduokhai takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Siyah-Beyazlıların Alman stoperi, Serie A ekiplerinden Monza ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'A 2024'TE GELMİŞTİ
Uduokhai, Ağustos 2024'te Bundesliga ekibi Augsburg'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Alman savunmacı, siyah-beyazlı formayla 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 35 maçta görev alırken, 2025-2026 sezonunda ise 22 karşılaşmada forma giydi.
MONZA 1.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Monza'nın Uduokhai transferi için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI
Alman stoper Felix Uduokhai takım arkadaşlarıyla vedalaştı.