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Metin Diyadin: "Romelu Lukaku elimizde büyüdü"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, küçüklüğünden tanıdığı Romelu Lukaku hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 14:28
Metin Diyadin: 'Romelu Lukaku elimizde büyüdü'
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku'nun Gençlerbirliği'nde forma giydiği dönem hakkında açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, takım arkadaşı Roger Lukaku ve oğlu Romelu Lukaku hakkında HT Spor'a yaptığı açıklamada "Lukaku, 'elimizde büyüdü' gibi oldu. 2-3 yaşındayken tesislere geliyordu, onu seviyorduk. Babasıyla beraber oynamak güzeldi. Romelu Lukaku'nun Türkiye'ye gelmesi onun adına güzel oldu. Fenerbahçe'ye de muhakkak katkı yapacaktır." dedi.

Malzeme Sorumlusu Mustafa Doğutekin yaptığı açıklamada "Babası; Lukaku'yu buraya getirirdi. 3 yaşındaydı. Bana, 'Onunla oyna' derdi. Ayak içi ve kafa vurdururdum." ifadelerini kullandı.

Çim Saha Sorumlusu Yakup Sirel "Lukaku topa vurduğu zaman, 'Babası gibi topa iyi vuruyor' derdik." şeklinde konuştu.

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