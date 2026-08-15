Beşiktaş, Fares Ghedjemis için devreye girdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fares Ghedjemis transferinde yeniden devreye girdi.
DZfoot'un haberine göre siyah-beyazlılar, Frosinone forması giyen Cezayirli hücum oyuncusu için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'TAN HAFTA SONU TEKLİFİ
Haberde, Beşiktaş'ın Ghedjemis için bu hafta sonu Frosinone'ye resmi teklif sunmasının beklendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların hamlesinin, Monaco'nun önde olduğu transfer yarışını yeniden şekillendirebileceği ifade edildi.
Daha önce yabancı kontenjanı nedeniyle yarışın dışında kaldığı belirtilen Beşiktaş'ın, buna rağmen transferde yeniden iddialı hale geldiği aktarıldı.
MONACO DA DEVREDE
Monaco'nun da genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve Ghedjemis için avantajlı konumunu koruduğu kaydedildi. Fransız ekibinin, Florian Balogun'un ayrılması halinde hücum hattında oluşacak boşluğu Ghedjemis ile doldurmayı planladığı belirtildi.
Cezayirli futbolcunun hız, dinamizm ve derinlik sağlayabilen hücum özelliklerinin Monaco'nun aradığı profile uyduğu ifade edildi.
FROSINONE 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Frosinone'nin 23 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı.
Celtic'in ise Haissem Hassan transferinin ardından yarıştan çekilmeye yakın olduğu belirtilirken, transferde şu an Monaco ile Beşiktaş'ın öne çıktığı kaydedildi.
HAFTA SONU KRİTİK OLACAK
Beşiktaş'ın yapacağı teklifin transfer yarışında dengeleri değiştirebileceği ve Ghedjemis'in geleceği açısından bu hafta sonunun belirleyici olabileceği vurgulandı.
DZfoot'un haberine göre siyah-beyazlılar, Frosinone forması giyen Cezayirli hücum oyuncusu için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'TAN HAFTA SONU TEKLİFİ
Haberde, Beşiktaş'ın Ghedjemis için bu hafta sonu Frosinone'ye resmi teklif sunmasının beklendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların hamlesinin, Monaco'nun önde olduğu transfer yarışını yeniden şekillendirebileceği ifade edildi.
Daha önce yabancı kontenjanı nedeniyle yarışın dışında kaldığı belirtilen Beşiktaş'ın, buna rağmen transferde yeniden iddialı hale geldiği aktarıldı.
MONACO DA DEVREDE
Monaco'nun da genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve Ghedjemis için avantajlı konumunu koruduğu kaydedildi. Fransız ekibinin, Florian Balogun'un ayrılması halinde hücum hattında oluşacak boşluğu Ghedjemis ile doldurmayı planladığı belirtildi.
Cezayirli futbolcunun hız, dinamizm ve derinlik sağlayabilen hücum özelliklerinin Monaco'nun aradığı profile uyduğu ifade edildi.
FROSINONE 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Frosinone'nin 23 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı.
Celtic'in ise Haissem Hassan transferinin ardından yarıştan çekilmeye yakın olduğu belirtilirken, transferde şu an Monaco ile Beşiktaş'ın öne çıktığı kaydedildi.
HAFTA SONU KRİTİK OLACAK
Beşiktaş'ın yapacağı teklifin transfer yarışında dengeleri değiştirebileceği ve Ghedjemis'in geleceği açısından bu hafta sonunun belirleyici olabileceği vurgulandı.