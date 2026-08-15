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Beşiktaş, Fares Ghedjemis için devreye girdi!

Beşiktaş, Frosinone forması giyen Fares Ghedjemis için hafta sonu resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Monaco'nun da ilgilendiği Cezayirli genç oyuncu için kritik saatlere girildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 14:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Fares Ghedjemis için devreye girdi!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fares Ghedjemis transferinde yeniden devreye girdi.

DZfoot'un haberine göre siyah-beyazlılar, Frosinone forması giyen Cezayirli hücum oyuncusu için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ'TAN HAFTA SONU TEKLİFİ

Haberde, Beşiktaş'ın Ghedjemis için bu hafta sonu Frosinone'ye resmi teklif sunmasının beklendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların hamlesinin, Monaco'nun önde olduğu transfer yarışını yeniden şekillendirebileceği ifade edildi.

Daha önce yabancı kontenjanı nedeniyle yarışın dışında kaldığı belirtilen Beşiktaş'ın, buna rağmen transferde yeniden iddialı hale geldiği aktarıldı.

MONACO DA DEVREDE

Monaco'nun da genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve Ghedjemis için avantajlı konumunu koruduğu kaydedildi. Fransız ekibinin, Florian Balogun'un ayrılması halinde hücum hattında oluşacak boşluğu Ghedjemis ile doldurmayı planladığı belirtildi.

Cezayirli futbolcunun hız, dinamizm ve derinlik sağlayabilen hücum özelliklerinin Monaco'nun aradığı profile uyduğu ifade edildi.

FROSINONE 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Frosinone'nin 23 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı.

Celtic'in ise Haissem Hassan transferinin ardından yarıştan çekilmeye yakın olduğu belirtilirken, transferde şu an Monaco ile Beşiktaş'ın öne çıktığı kaydedildi.

HAFTA SONU KRİTİK OLACAK

Beşiktaş'ın yapacağı teklifin transfer yarışında dengeleri değiştirebileceği ve Ghedjemis'in geleceği açısından bu hafta sonunun belirleyici olabileceği vurgulandı.
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