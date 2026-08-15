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Fenerbahçe, Pedersen için İtalya'da görüşüyor!

Fenerbahçe, Semedo'nun olası ayrılığına karşı Torino'nun Norveçli sağ beki Marcus Pedersen'i gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 13:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Pedersen için İtalya'da görüşüyor!
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Transfer çalışmaları doğrultusunda Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler savunma hattına yapılacak yeni takviyelere geldi.

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncuyu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SEMEDO YERİNE PEDERSEN

Torino Zone'dan Giacomo Morandin'in haberine göre Fenerbahçe, Torino'da forma giyen Norveçli sağ bek Marcus Pedersen'i gündemine aldı. 26 yaşındaki oyuncu için Semedo'nun olası ayrılığına karşın girişimler şimdiden başladı.

5 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

Habere göre; Hull City, Fulham, Bournemouth gibi Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Bundesliga'dan da talipleri olan Pedersen için Hull City'nin yaptığı 5 milyon euro'luk teklif geçtiğimiz günlerde Torino tarafından reddedildi.

İtalyan kulübü, Pedersen için 8-10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

5 GOLE KATKI YAPTI

3.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Pedersen, geçtiğimiz sezon Torino formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 1 gol - 4 asistlik performans sergilemişti.

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