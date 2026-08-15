Beşiktaş'ta Miretti için prensip anlaşması iddiası!

İtalya kaynaklarında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen Fabio Miretti transferinde önemli mesafe kat etti.
Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki orta saha ile prensip anlaşmasına vardığı ve Juventus ile bonservis konusunda orta yolu bulmaya çalıştığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE U23 KONTENJANINA UYGUN
U23 statüsüne uygun olan Miretti'nin Juventus tarafından satış listesine konulduğu belirtildi. Çift yönlü orta saha oyuncusunun Transfermarkt değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI
Miretti, 2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıktı. İtalyan futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist üretirken 2 sarı kart gördü.
Miretti, Serie A'da 23, Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve kupa organizasyonunda 1 karşılaşmada görev yaptı.
Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki orta saha ile prensip anlaşmasına vardığı ve Juventus ile bonservis konusunda orta yolu bulmaya çalıştığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE U23 KONTENJANINA UYGUN
U23 statüsüne uygun olan Miretti'nin Juventus tarafından satış listesine konulduğu belirtildi. Çift yönlü orta saha oyuncusunun Transfermarkt değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI
Miretti, 2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıktı. İtalyan futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist üretirken 2 sarı kart gördü.
Miretti, Serie A'da 23, Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve kupa organizasyonunda 1 karşılaşmada görev yaptı.