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Beşiktaş'ta Miretti için prensip anlaşması iddiası!

Beşiktaş'ın Juventus forması giyen Fabio Miretti ile prensipte anlaştığı, siyah-beyazlıların İtalyan kulübüyle bonservis için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 09:51
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ta Miretti için prensip anlaşması iddiası!
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İtalya kaynaklarında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen Fabio Miretti transferinde önemli mesafe kat etti.

Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki orta saha ile prensip anlaşmasına vardığı ve Juventus ile bonservis konusunda orta yolu bulmaya çalıştığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla U23 KONTENJANINA UYGUN

U23 statüsüne uygun olan Miretti'nin Juventus tarafından satış listesine konulduğu belirtildi. Çift yönlü orta saha oyuncusunun Transfermarkt değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

Miretti, 2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıktı. İtalyan futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist üretirken 2 sarı kart gördü.

Miretti, Serie A'da 23, Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve kupa organizasyonunda 1 karşılaşmada görev yaptı.



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