Fenerbahçe'de Cherif için sıcak gelişme!

Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında ayrılması gündemde olan Sidiki Cherif için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town, Fransız forvet için resmi teklif yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE IPSWICH'TEN 20 MİLYON EUROLUK TEKLİF
İngiliz kulübünün ilk teklifinin 20 milyon euro civarında olduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Fenerbahçe'nin ise Cherif için kiralama tekliflerine sıcak bakmadığı, Fransız forveti 25 milyon euronun üzerinde bir bedelle satmayı hedeflediği aktarıldı.
FENERBAHÇE'DE AYRILIK GÜNDEMİ
Geçtiğimiz sezon Angers'ten transfer edilen Cherif'in, yüksek maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olmuştu.
Lukaku transferinin ardından yabancı kontenjanında ve kadro planlamasında oluşacak değişiklikler nedeniyle Fransız futbolcuyla yolların ayrılması gündeme geldi.
İngiliz kulübünün ilk teklifinin 20 milyon euro civarında olduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Fenerbahçe'nin ise Cherif için kiralama tekliflerine sıcak bakmadığı, Fransız forveti 25 milyon euronun üzerinde bir bedelle satmayı hedeflediği aktarıldı.
FENERBAHÇE'DE AYRILIK GÜNDEMİ
Geçtiğimiz sezon Angers'ten transfer edilen Cherif'in, yüksek maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olmuştu.
Lukaku transferinin ardından yabancı kontenjanında ve kadro planlamasında oluşacak değişiklikler nedeniyle Fransız futbolcuyla yolların ayrılması gündeme geldi.