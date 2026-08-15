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Fenerbahçe'de Cherif için sıcak gelişme!

Fenerbahçe, Sidiki Cherif için Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town'dan gelen yaklaşık 20 milyon euroluk teklifi değerlendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 10:18
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Cherif için sıcak gelişme!
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Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında ayrılması gündemde olan Sidiki Cherif için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town, Fransız forvet için resmi teklif yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla IPSWICH'TEN 20 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İngiliz kulübünün ilk teklifinin 20 milyon euro civarında olduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'nin ise Cherif için kiralama tekliflerine sıcak bakmadığı, Fransız forveti 25 milyon euronun üzerinde bir bedelle satmayı hedeflediği aktarıldı.

FENERBAHÇE'DE AYRILIK GÜNDEMİ

Geçtiğimiz sezon Angers'ten transfer edilen Cherif'in, yüksek maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olmuştu.

Lukaku transferinin ardından yabancı kontenjanında ve kadro planlamasında oluşacak değişiklikler nedeniyle Fransız futbolcuyla yolların ayrılması gündeme geldi. 



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