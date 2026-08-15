Şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda olmak isteyen siyah-beyazlılar, yapacağı hamlelerle kadro kalitesini daha da yukarı çekme arzusunda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SIRA KANAT TRANSFERİNDE
Sıradaki transferini sağ kanada yapmayı planlayan Kara Kartal'ın hedefindeki iki isim belli oldu. Siyah-beyazlıların bu bölge için bir numaralı adayı Benfica forması giyen Dodi Lukebakio. Kulüp yetkilileri, Trossard'ın Milli Takım'dan arkadaşı olan Lukebakio ve Portekiz ekibi ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
20 MİLYON EURO ÖDENDİ
28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Sevilla'dan 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olmuştu. Beşiktaş, deneyimli futbolcuyu söz konusu rakamdan daha düşük bir miktarla kadrosuna katmayı hedefliyor.
25 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon 25 maçta görev yapan deneyimli yıldız, 2 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Transfermarkt değeri 15 milyon Euro olan Lukebakio'nun sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
B PLANI FORBS
Öte yandan Kara Kartal cephesi, Club Brugge'den Carlos Forbs'u da alternatif olarak listesine dahil etti. Lukebakio pazarlıklarında sorun çıkması halinde Portekizli Forbs için harekete geçilecek. Genç oyuncu, TFF'nin bu sezon belirlediği 10+4 yabancı kontenjanına göre 23 yaş kategorisine de uyuyor.
Sıradaki transferini sağ kanada yapmayı planlayan Kara Kartal'ın hedefindeki iki isim belli oldu. Siyah-beyazlıların bu bölge için bir numaralı adayı Benfica forması giyen Dodi Lukebakio. Kulüp yetkilileri, Trossard'ın Milli Takım'dan arkadaşı olan Lukebakio ve Portekiz ekibi ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
20 MİLYON EURO ÖDENDİ
28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Sevilla'dan 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olmuştu. Beşiktaş, deneyimli futbolcuyu söz konusu rakamdan daha düşük bir miktarla kadrosuna katmayı hedefliyor.
25 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon 25 maçta görev yapan deneyimli yıldız, 2 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Transfermarkt değeri 15 milyon Euro olan Lukebakio'nun sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
B PLANI FORBS
Öte yandan Kara Kartal cephesi, Club Brugge'den Carlos Forbs'u da alternatif olarak listesine dahil etti. Lukebakio pazarlıklarında sorun çıkması halinde Portekizli Forbs için harekete geçilecek. Genç oyuncu, TFF'nin bu sezon belirlediği 10+4 yabancı kontenjanına göre 23 yaş kategorisine de uyuyor.