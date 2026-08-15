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Beşiktaş'ta kanat transferi için iki aday!

Beşiktaş, sağ kanat transferinde Dodi Lukebakio'yu ilk sıraya alırken, Carlos Forbs'u da alternatif olarak belirledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 10:59 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 11:07
Haber: Fanatik
Beşiktaş'ta kanat transferi için iki aday!
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Sıradaki transferini sağ kanada yapmayı planlayan Kara Kartal'ın hedefindeki iki isim belli oldu. Siyah-beyazlıların bu bölge için bir numaralı adayı Benfica forması giyen Dodi Lukebakio. Kulüp yetkilileri, Trossard'ın Milli Takım'dan arkadaşı olan Lukebakio ve Portekiz ekibi ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

20 MİLYON EURO ÖDENDİ

28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Sevilla'dan 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olmuştu. Beşiktaş, deneyimli futbolcuyu söz konusu rakamdan daha düşük bir miktarla kadrosuna katmayı hedefliyor.

25 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon 25 maçta görev yapan deneyimli yıldız, 2 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Transfermarkt değeri 15 milyon Euro olan Lukebakio'nun sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

B PLANI FORBS

Öte yandan Kara Kartal cephesi, Club Brugge'den Carlos Forbs'u da alternatif olarak listesine dahil etti. Lukebakio pazarlıklarında sorun çıkması halinde Portekizli Forbs için harekete geçilecek. Genç oyuncu, TFF'nin bu sezon belirlediği 10+4 yabancı kontenjanına göre 23 yaş kategorisine de uyuyor.



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