Galatasaray'da Torreira için kırmızı alarm!

Kısa bir süre önce Galatasaray'dan ayrılacağı iddia eidlen Lucas Torreira için Galatasaray yönetimi harekete geçme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Güney Amerikalı gazeteci Sebastian Giovanelli, Uruguaylı orta saha oyuncusunun ayrılmak için menajerine talimat verdiğini ve başka bir ülkeye gitmek istediğini öne sürdü.
Torreira'nın bu kararında İstanbul'da yaşadığı saldırının etkili olduğu belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun 12 Mayıs'ta İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde fiziksel saldırıya uğradığı, saldırının failinin serbest kalması ve şoförünü hedef alarak yeniden saldırgan tavırlar sergilediğinin belirtilmesi nedeniyle rahatsız oldu.
İKİ KORUMA TEKLİF EDİLMİŞTİ
Yaşanan olayın ardından Galatasaray yöneticileri Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu'nun Torreira'ya iki koruma tutmayı teklif ettiği belirtildi.
Haziran ayında tatile çıkan ve daha sonra takımda kalmaya karar veren Uruguaylı oyuncunun, yakın arkadaşları Muslera ve Icardi'nin ayrılığına da alışamadığı ve İstanbul'da yaşamaya devam etmek istemediği ifade edildi.
TORREIRA İLE GÖRÜŞME YAPILACAK!
Bu gelişme sonrası Galatasaray teknik heyeti ile yönetimin Torreira'yla özel bir görüşme gerçekleştirerek oyuncuyu kararından vazgeçirmeye çalışacak.
Torreira'nın bu kararında İstanbul'da yaşadığı saldırının etkili olduğu belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun 12 Mayıs'ta İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde fiziksel saldırıya uğradığı, saldırının failinin serbest kalması ve şoförünü hedef alarak yeniden saldırgan tavırlar sergilediğinin belirtilmesi nedeniyle rahatsız oldu.
İKİ KORUMA TEKLİF EDİLMİŞTİ
Yaşanan olayın ardından Galatasaray yöneticileri Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu'nun Torreira'ya iki koruma tutmayı teklif ettiği belirtildi.
Haziran ayında tatile çıkan ve daha sonra takımda kalmaya karar veren Uruguaylı oyuncunun, yakın arkadaşları Muslera ve Icardi'nin ayrılığına da alışamadığı ve İstanbul'da yaşamaya devam etmek istemediği ifade edildi.
TORREIRA İLE GÖRÜŞME YAPILACAK!
Bu gelişme sonrası Galatasaray teknik heyeti ile yönetimin Torreira'yla özel bir görüşme gerçekleştirerek oyuncuyu kararından vazgeçirmeye çalışacak.