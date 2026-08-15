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Fenerbahçe ve Beşiktaş, Wout Faes için yarışta!

Leicester City'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Wout Faes için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra Schalke ile Lazio'nun da devrede olduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 11:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Wout Faes için yarışta!
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Transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş için yeni bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transferfeed'in haberine göre, Leicester City forması giyen 28 yaşındaki Belçikalı stoper Wout Faes için dört kulüp yarışıyor.

DÖRT KULÜP PEŞİNDE

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yanı sıra Schalke ve Lazio'nun da tecrübeli savunmacıyla ilgilendiği aktarıldı.

Leicester City'nin yolları ayırmayı düşündüğü Faes'in geleceği konusunda karar vermesinin beklendiği ifade edildi.

FAES'İN DEĞERİ 12 MİLYON EURO

187 santimetre boyundaki Belçikalı stoperin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.



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