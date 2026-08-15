Fenerbahçe ve Beşiktaş, Wout Faes için yarışta!

Transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş için yeni bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transferfeed'in haberine göre, Leicester City forması giyen 28 yaşındaki Belçikalı stoper Wout Faes için dört kulüp yarışıyor.
DÖRT KULÜP PEŞİNDE
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yanı sıra Schalke ve Lazio'nun da tecrübeli savunmacıyla ilgilendiği aktarıldı.
Leicester City'nin yolları ayırmayı düşündüğü Faes'in geleceği konusunda karar vermesinin beklendiği ifade edildi.
FAES'İN DEĞERİ 12 MİLYON EURO
187 santimetre boyundaki Belçikalı stoperin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
DÖRT KULÜP PEŞİNDE
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yanı sıra Schalke ve Lazio'nun da tecrübeli savunmacıyla ilgilendiği aktarıldı.
Leicester City'nin yolları ayırmayı düşündüğü Faes'in geleceği konusunda karar vermesinin beklendiği ifade edildi.
FAES'İN DEĞERİ 12 MİLYON EURO
187 santimetre boyundaki Belçikalı stoperin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.