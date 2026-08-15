Osimhen'de George Gardi devrede

Arsenal'in hücum hattını güçlendirmek için Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i transfer gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik Direktör Mikel Arteta'nın dünya çapında bir golcü transfer etmek istediği belirtilirken, Londra ekibinin ilk seçenekleri arasında yer alan Vinicius Junior ve Julian Alvarez konusunda yaşanan gelişmelerin ardından Osimhen'e yöneldiği aktarıldı.
Vinicius Junior'ın Real Madrid ile sözleşme yenilediği, Atletico Madrid'in ise Julian Alvarez için 100 milyon sterlinin üzerinde bonservis talep ettiği belirtildi.
GEORGE GARDI DEVREDE
Sözcü'nün haberine göre; Osimhen transferinde menajer George Gardi'nin önemli bir rol üstlendiği öne sürüldü.
İtalyan menajerin, 26 Nisan'da Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbide Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile transfer sorumlusu Maurizio Micheli'yi tribünde ağırladığı aktarıldı.
İKİ KULÜP ARASINDA TEMAS KURULDU
Galatasaray'ın Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri'yi transfer etmek istemesi üzerine iki kulüp arasında temas kurulduğu belirtildi.
Bu görüşmelerin ardından Arsenal'in Victor Osimhen için de harekete geçtiği ve Nijeryalı golcünün transferini 15 gün içinde sonuçlandırmak istediği öne sürüldü.
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Victor Osimhen'i satmayı düşünmediği öğrenildi.
Vinicius Junior'ın Real Madrid ile sözleşme yenilediği, Atletico Madrid'in ise Julian Alvarez için 100 milyon sterlinin üzerinde bonservis talep ettiği belirtildi.
GEORGE GARDI DEVREDE
Sözcü'nün haberine göre; Osimhen transferinde menajer George Gardi'nin önemli bir rol üstlendiği öne sürüldü.
İtalyan menajerin, 26 Nisan'da Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbide Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile transfer sorumlusu Maurizio Micheli'yi tribünde ağırladığı aktarıldı.
İKİ KULÜP ARASINDA TEMAS KURULDU
Galatasaray'ın Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri'yi transfer etmek istemesi üzerine iki kulüp arasında temas kurulduğu belirtildi.
Bu görüşmelerin ardından Arsenal'in Victor Osimhen için de harekete geçtiği ve Nijeryalı golcünün transferini 15 gün içinde sonuçlandırmak istediği öne sürüldü.
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Victor Osimhen'i satmayı düşünmediği öğrenildi.