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Osimhen'de George Gardi devrede

Arsenal'in hücum hattına takviye için Victor Osimhen'i transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Menajer George Gardi'nin, Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ve transfer sorumlusu Maurizio Micheli ile kurduğu temasların süreçte önemli rol oynadığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 13:28 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 13:50
Haber: Sözcü
Osimhen'de George Gardi devrede
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Arsenal'in hücum hattını güçlendirmek için Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i transfer gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik Direktör Mikel Arteta'nın dünya çapında bir golcü transfer etmek istediği belirtilirken, Londra ekibinin ilk seçenekleri arasında yer alan Vinicius Junior ve Julian Alvarez konusunda yaşanan gelişmelerin ardından Osimhen'e yöneldiği aktarıldı.

Vinicius Junior'ın Real Madrid ile sözleşme yenilediği, Atletico Madrid'in ise Julian Alvarez için 100 milyon sterlinin üzerinde bonservis talep ettiği belirtildi.

GEORGE GARDI DEVREDE

Sözcü'nün haberine göre; Osimhen transferinde menajer George Gardi'nin önemli bir rol üstlendiği öne sürüldü.

İtalyan menajerin, 26 Nisan'da Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbide Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile transfer sorumlusu Maurizio Micheli'yi tribünde ağırladığı aktarıldı.



İKİ KULÜP ARASINDA TEMAS KURULDU

Galatasaray'ın Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri'yi transfer etmek istemesi üzerine iki kulüp arasında temas kurulduğu belirtildi.

Bu görüşmelerin ardından Arsenal'in Victor Osimhen için de harekete geçtiği ve Nijeryalı golcünün transferini 15 gün içinde sonuçlandırmak istediği öne sürüldü.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Victor Osimhen'i satmayı düşünmediği öğrenildi.

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