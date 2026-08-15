Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Kasımpaşa - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Kasımpaşa ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Trendyol Süper Lig'de bu Kasımpaşa, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.