15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
21:30
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
19:00
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-478'
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
20:30
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
21:45
15 Ağustos
Genk-Westerlo
21:45
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
19:15
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
17:00
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
21:30
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-382'
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
3-178'
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
22:00
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
19:00
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
19:45
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
17:30
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
20:30
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
21:30
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
21:30
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
19:00
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
19:00
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
21:30
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
16:15

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı yarı finale yükseldi

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip yarı finalde Tayvan ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 15:00
Haber: AA, Fotoğraf: tvf.org
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı yarı finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, başkent Santiago'daki organizasyonun çeyrek finalinde Güney Kore ile karşılaştı.

GÜNEY KORE'Yİ 3-1 MAĞLUP ETTİ

Milli takım, ilk seti 21-25 kaybettikten sonra karşılaşmada üstünlüğü ele aldı. Türkiye, sonraki setleri 27-25, 25-22 ve 25-21 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

RAKİP TAYVAN

Milliler, yarı finalde yarın TSİ 03.00'te Tayvan ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.