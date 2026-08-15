17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı yarı finale yükseldi

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, başkent Santiago'daki organizasyonun çeyrek finalinde Güney Kore ile karşılaştı.
GÜNEY KORE'Yİ 3-1 MAĞLUP ETTİ
Milli takım, ilk seti 21-25 kaybettikten sonra karşılaşmada üstünlüğü ele aldı. Türkiye, sonraki setleri 27-25, 25-22 ve 25-21 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
RAKİP TAYVAN
Milliler, yarı finalde yarın TSİ 03.00'te Tayvan ile karşı karşıya gelecek.
GÜNEY KORE'Yİ 3-1 MAĞLUP ETTİ
Milli takım, ilk seti 21-25 kaybettikten sonra karşılaşmada üstünlüğü ele aldı. Türkiye, sonraki setleri 27-25, 25-22 ve 25-21 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
RAKİP TAYVAN
Milliler, yarı finalde yarın TSİ 03.00'te Tayvan ile karşı karşıya gelecek.