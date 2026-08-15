Beşiktaş'tan Necip Uysal'a anlamlı veda!

Beşiktaş'ta kulübün simge isimlerinden Necip Uysal için anlamlı bir organizasyon düzenlenecek.
PLAKET TAKDİM EDİLECEK
Siyah-beyazlı yönetim, 16 Ağustos Pazar günü Eyüpspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde Necip Uysal'a kulübe yaptığı katkılar nedeniyle plaket takdim edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sergen Yalçın döneminde kadro dışı kalan ve sonrasında futbolu bırakan Necip Uysal, plaket töreniyle birlikte Beşiktaş'a veda edecek. Serdar Adalı ve yönetim kurulunun, deneyimli futbolcuya kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edecek.
PLAKET TAKDİM EDİLECEK
Siyah-beyazlı yönetim, 16 Ağustos Pazar günü Eyüpspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde Necip Uysal'a kulübe yaptığı katkılar nedeniyle plaket takdim edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sergen Yalçın döneminde kadro dışı kalan ve sonrasında futbolu bırakan Necip Uysal, plaket töreniyle birlikte Beşiktaş'a veda edecek. Serdar Adalı ve yönetim kurulunun, deneyimli futbolcuya kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edecek.