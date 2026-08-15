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Galatasaray ara vermedi: Erzurumspor FK mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, bir günlük iznin ardından 17 Ağustos Pazartesi günü yeniden çalışacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 15:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray ara vermedi: Erzurumspor FK mesaisi başladı
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Trendyol Süper Lig'in açılış maçında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 2. haftada oynayacağı Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

ANTRENMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Dinamik ısınmayla başlayan idmanda futbolcular, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, geçiş oyunu ve topa sahip olma çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 17 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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