Galatasaray ara vermedi: Erzurumspor FK mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 2. haftada oynayacağı Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
ANTRENMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Dinamik ısınmayla başlayan idmanda futbolcular, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.
Antrenman, geçiş oyunu ve topa sahip olma çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 17 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
ANTRENMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Dinamik ısınmayla başlayan idmanda futbolcular, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.
Antrenman, geçiş oyunu ve topa sahip olma çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 17 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.