Türkiye'ye gol attı, Sporting'e transfer oldu!

Avustralya'nın A Milli Takımımızı 2-0 mağlup ettiği 2026 Dünya Kupası maçında ilk golü atan Nestory Irankunda, Watford'dan Sporting'e transfer oldu. Portekiz ekibi, 20 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sporting, İngiltere Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen Nestory Irankunda'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Portekiz temsilcisi, 20 yaşındaki Avustralyalı kanat oyuncusunun bonservisi için Watford'a 15 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 3 milyon euroya ulaşabilecek performans bonusları bulunuyor.
Sporting ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalayan Irankunda'nın serbest kalma bedeli ise 80 milyon euro olarak belirlendi.
MİLLİ TAKIMIMIZA GOL ATMIŞTI
Nestory Irankunda, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'nın Türkiye'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetmişti. Genç futbolcu, 27. dakikada fileleri havalandırarak Avustralya'nın galibiyetinde önemli rol oynamıştı.
WATFORD PERFORMANSI
Geçen sezon Watford formasıyla tüm kulvarlarda 42 karşılaşmaya çıkan Irankunda, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Portekiz temsilcisi, 20 yaşındaki Avustralyalı kanat oyuncusunun bonservisi için Watford'a 15 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 3 milyon euroya ulaşabilecek performans bonusları bulunuyor.
Sporting ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalayan Irankunda'nın serbest kalma bedeli ise 80 milyon euro olarak belirlendi.
MİLLİ TAKIMIMIZA GOL ATMIŞTI
Nestory Irankunda, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'nın Türkiye'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetmişti. Genç futbolcu, 27. dakikada fileleri havalandırarak Avustralya'nın galibiyetinde önemli rol oynamıştı.
WATFORD PERFORMANSI
Geçen sezon Watford formasıyla tüm kulvarlarda 42 karşılaşmaya çıkan Irankunda, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Avustralya'nın Milli Takımımızı 2-0 yendiği maçta ilk golü atan Nestory Irankunda, Watford'dan Sporting'e transfer oldu.
🤝Bonservis: 15 Milyon €pic.twitter.com/R5dqATUJ33
— Sporx (@sporx) August 15, 2026