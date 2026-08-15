Rafael Leao'dan Amorim iddiasına tepki

Rafael Leao, hakkında gündeme gelen Ruben Amorim iddiasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yayımlanan bir haberde, "Ruben Amorim, Leao'yu soyunma odasında olumsuz etki yaratan bir isim olarak görüyor" iddiası ortaya atıldı.
LEAO'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT
Portekizli futbolcu, bu sözlerle hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Rafael Leao'nun "Ruben Amorim, Leao'yu soyunma odasında olumsuz etki yaratan bir isim olarak görüyor" haberine cevap olarak: "Belki de yalan söylediğin içindir." İfadesini kullandı.
LEAO'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT
Portekizli futbolcu, bu sözlerle hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Rafael Leao'nun "Ruben Amorim, Leao'yu soyunma odasında olumsuz etki yaratan bir isim olarak görüyor" haberine cevap olarak: "Belki de yalan söylediğin içindir." İfadesini kullandı.