Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off hakemleri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'nın açıklamasına göre Beşiktaş'ın evinde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
Stieler'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Robin Braun olacak.
Müsabakada VAR'da Sören Storks, AVAR'da ise Benjamin Cortus görev alacak.
Trabzonspor-Ferencvaros maçına Hırvat hakem
Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'ı konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac görev yapacak.
Pajac'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj gerçekleştirecek.
Maçın dördüncü hakemi Mateo Erceg olurken VAR'da Mario Zebec ve AVAR'da Fran Jovic bulunacak.
Stieler'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Robin Braun olacak.
Müsabakada VAR'da Sören Storks, AVAR'da ise Benjamin Cortus görev alacak.
Trabzonspor-Ferencvaros maçına Hırvat hakem
Trabzonspor'un Macaristan ekibi Ferencvaros'ı konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac görev yapacak.
Pajac'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj gerçekleştirecek.
Maçın dördüncü hakemi Mateo Erceg olurken VAR'da Mario Zebec ve AVAR'da Fran Jovic bulunacak.