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Kocaelispor'un lig mesaisi Başakşehir maçıyla başlıyor!

Kocaelispor, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü Başakşehir'e konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 15:53 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 16:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'un lig mesaisi Başakşehir maçıyla başlıyor!
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Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü İstanbul Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Geçen sezonu 37 puanla 10. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan'la ikinci sezonuna başlayacak.

Kocaeli temsilcisinin yeni transferleri Berkan Kutlu, Muhammed Efe Küçük, Haydar Karataş, Tanguy Zoukrou, Makana Baku, Onurcan Piri, Uğur Kaan Yıldız ve Metehan Altunbaş yeşil-siyahlı formayla ilk kez boy göstermeye hazırlanıyor.

Körfez temsilcisinin yeni transferlerinden Emir Ortakaya ise 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor forması giymişti.

Lige deplasmanda başlayacak Kocaelispor, geçen sezon konuk olarak oynadığı 17 maçta 3 galibiyet elde etti, 5 maçtan beraberlikle, 9 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

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