15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
21:30
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
19:00
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
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Sturm Graz-Altach
20:30
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
21:45
15 Ağustos
Genk-Westerlo
21:45
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
19:15
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0DA
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
21:30
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
22:00
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
19:00
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
19:45
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
0-024'
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
20:30
15 Ağustos
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Beşiktaş 69. sezonuna başlıyor! İşte Süper Lig tarihindeki tüm "en"leri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk ederek lig tarihindeki 69. sezonuna başlayacak. Siyah-beyazlıların 16 şampiyonluğu bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 16:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş 69. sezonuna başlıyor! İşte Süper Lig tarihindeki tüm 'en'leri
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü Eyüpspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmayla Türk futbolunun en üst seviyesindeki 69. sezonuna başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da lige Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek. Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa kupalarındaki maçları nedeniyle 1. haftadaki Kayserispor karşılaşması ertelenmiş ve siyah-beyazlılar lige Eyüpspor maçıyla başlamıştı.

Ligde 68 sezonu geride bırakan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer aldı ve 16 kez şampiyonluk yaşadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki en kötü derecesi 11'incilik oldu. Beşiktaş, en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında 10-0, en farklı yenilgisini ise Bursaspor karşısında 5-0'lık skorlarla aldı.

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde oynadığı 2 bin 264 maçta 1220 galibiyet, 615 beraberlik ve 429 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar rakip filelere 3728 gol atarken, kalesinde 1989 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN 68 SEZONLUK PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki toplam performansı şöyle:

68 sezon - 2264 maç - 1220 galibiyet - 615 beraberlik - 429 mağlubiyet - 3728 gol - 1989 gol yeme - 3832 puan

BEŞİKTAŞ'IN LİG TARİHİNDEKİ "EN"LERİ

EN İYİ DERECESİ: 16 KEZ ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş, Süper Lig'de 16 kez şampiyon oldu. Siyah-beyazlıların şampiyonluk yaşadığı sezonlar şöyle:

1956-1957, 1957-1958, 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021.

Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantıda, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesindeki bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesine karar verdi.

EN İYİ SEZONU: 1991-1992

Beşiktaş'ın en başarılı sezonu, namağlup şampiyonluk yaşadığı 1991-1992 sezonu oldu.

30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik, 0 mağlubiyet, 58 gol, 20 gol yeme ve 76 puan.

EN KÖTÜ SEZONLARI: 11'İNCİLİK

Beşiktaş, 1975-1976 ve 1979-1980 sezonlarını 11'inci sırada tamamlayarak lig tarihindeki en kötü derecelerini aldı.

1975-1976: 30 maç, 5 galibiyet, 17 beraberlik, 8 mağlubiyet, 25 gol, 32 gol yeme, 27 puan.

1979-1980: 30 maç, 8 galibiyet, 13 beraberlik, 9 mağlubiyet, 25 gol, 27 gol yeme, 29 puan.

EN ÇOK KAZANDIĞI SEZONLAR

Beşiktaş, 1959-1960 sezonunda 38 maçta 29 galibiyet, 1962-1963 sezonunda ise 42 maçta yine 29 galibiyet aldı.

EN AZ KAZANDIĞI SEZON

Siyah-beyazlılar, 1975-1976 sezonunda oynadığı 30 maçta yalnızca 5 galibiyet elde etti.

EN ÇOK BERABERE KALDIĞI SEZON

Beşiktaş, 1975-1976 sezonunda 30 maçta 17 beraberlik yaşadı.

EN AZ BERABERE KALDIĞI SEZON

Siyah-beyazlılar, 1959 sezonunda oynadığı 14 maçta sadece 2 beraberlik aldı.

EN ÇOK MAĞLUP OLDUĞU SEZON

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda 38 maçta 14 yenilgi yaşadı.

EN ÇOK GOL ATTIĞI SEZON

Siyah-beyazlıların bir sezonda en çok gol attığı dönem, 1962-1963 sezonu oldu. Beşiktaş, 42 maçta 92 gol kaydetti.

EN AZ GOL ATTIĞI SEZON

Beşiktaş, 1972-1973 sezonunda 30 maçta yalnızca 14 gol attı.

EN AZ GOL YEDİĞİ SEZONLAR

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 38 maçta 15 gol, 1966-1967 sezonunda ise 32 maçta yine 15 gol yedi.

EN ÇOK GOL YEDİĞİ SEZON

Beşiktaş, 2012-2013 sezonunda 34 maçta 49 gol yedi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETİ

Beşiktaş, 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 mağlup ederek lig tarihindeki en farklı galibiyetine imza attı.

EN FARKLI SKORLU YENİLGİSİ

Siyah-beyazlılar, 1980-1981 sezonunda Bursaspor'a 5-0 yenildi.

EN GOLLÜ MAÇLARI

Beşiktaş'ın lig tarihindeki en gollü maçları şöyle:

  • Beşiktaş-Adana Demirspor: 10-0 (1989-1990)
  • Beşiktaş-Altay: 8-2 (1994-1995)
  • Beşiktaş-Göztepe: 7-3 (2002-2003)
EN İYİ GOL AVERAJI

Beşiktaş, 1996-1997 sezonunu +62 averajla tamamlayarak bu alandaki en iyi derecesine ulaştı. Siyah-beyazlılar söz konusu sezonda 88 gol atarken 26 gol yedi.

EN KÖTÜ GOL AVERAJI

Beşiktaş'ın en kötü averajı, 1975-1976 sezonunda -7 oldu. Siyah-beyazlılar 25 gol attı, 32 gol yedi.

EN ÇOK OYNAYAN FUTBOLCUSU: RIZA ÇALIMBAY

Beşiktaş'ın lig tarihinde en fazla forma giyen futbolcusu Rıza Çalımbay oldu. Çalımbay, siyah-beyazlı formayla 494 lig maçına çıktı.

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCUSU: FEYYAZ UÇAR

Beşiktaş'ın lig tarihindeki en golcü futbolcusu Feyyaz Uçar oldu. Uçar, siyah-beyazlı formayla toplam 170 gol kaydetti.

SezonDereceOGBMAYP
1959 - 14 8 2 4 22 17 18
1959-1960 Şampiyon 38 29 7 2 68 15 65
1960-1961 3 38 22 11 5 61 26 55
1961-1962 3 38 16 16 6 48 24 48
1962-1963 2 42 29 10 3 92 27 68
1963-1964 2 34 22 8 4 57 19 52
1964-1965 2 30 16 9 5 46 17 41
1965-1966 Şampiyon 30 20 8 2 52 16 48
1966-1967 Şampiyon 32 16 13 3 44 15 45
1967-1968 2 32 15 12 5 42 24 42
1968-1969 3 30 14 10 6 30 20 38
1969-1970 9 30 10 10 10 26 26 30
1970-1971 6 30 10 13 7 31 20 33
1971-1972 4 30 12 10 8 28 23 34
1972-1973 6 30 9 13 8 14 18 31
1973-1974 2 30 13 14 3 34 19 40
1974-1975 5 30 11 11 8 29 24 33
1975-1976 11 30 5 17 8 25 32 27
1976-1977 4 30 13 7 10 35 24 33
1977-1978 5 30 12 8 10 33 29 32
1978-1979 9 30 10 9 11 33 32 29
1979-1980 11 30 8 13 9 25 27 29
1980-1981 5 30 12 7 11 27 23 31
1981-1982 Şampiyon 32 14 16 2 38 17 44
1982-1983 5 34 16 7 11 49 30 39
1983-1984 4 34 17 10 7 40 21 44
1984-1985 2 34 19 12 3 49 19 50
1985-1986 Şampiyon 36 22 12 2 65 21 56
1986-1987 2 36 23 7 6 67 26 53
1987-1988 2 38 22 12 4 68 29 78
1988-1989 2 36 25 8 3 81 21 83
1989-1990 Şampiyon 34 23 6 5 77 20 75
1990-1991 Şampiyon 30 20 9 1 63 24 69
1991-1992 Şampiyon 30 23 7 0 58 20 76
1992-1993 2 30 19 9 2 68 23 66
1993-1994 4 30 16 6 8 58 30 54
1994-1995 Şampiyon 34 24 7 3 80 26 79
1995-1996 3 34 22 3 9 74 46 69
1996-1997 2 34 22 8 4 88 26 74
1997-1998 6 34 13 9 12 56 40 48
1998-1999 2 34 23 8 3 58 27 77
1999-2000 2 34 23 6 5 74 27 75
2000-2001 4 34 19 7 8 68 48 64
2001-2002 3 34 18 8 8 69 39 62
2002-2003 Şampiyon 34 26 7 1 63 21 85
2003-2004 3 34 18 8 8 65 45 62
2004-2005 4 34 20 9 5 70 39 69
2005-2006 3 34 15 9 10 52 39 54
2006-2007 2 34 18 7 9 43 32 61
2007-2008 3 34 23 4 7 58 32 73
2008-2009 Şampiyon 34 21 8 5 60 30 71
2009-2010 4 34 18 10 6 47 25 64
2010-2011 5 34 15 9 10 53 36 54
2011-2012 4 40 16 12 12 55 47 60
2012-2013 3 34 16 10 8 63 49 58
2013-2014 3 34 17 11 6 53 33 62
2014-2015 3 34 21 6 7 55 32 69
2015-2016 Şampiyon 34 25 4 5 75 35 79
2016-2017 Şampiyon 34 23 8 3 73 30 77
2017-2018 4 34 21 8 5 69 30 71
2018-2019 3 34 19 8 7 72 46 65
2019-2020 3 34 19 5 10 59 40 62
2020-2021 Şampiyon 40 26 6 8 89 44 84
2021-2022 6 38 15 14 9 56 48 59
2022-2023 3 36 23 9 4 78 36 78
2023-2024 6 38 16 8 14 52 47 56
2024-2025 4 36 17 11 8 59 36 62
2025-2026 4 34 17 9 8 59 40 60
NOT: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

NOT: Süper Lig'de 1959 ile 1962-1963 sezonları iki grup halinde oynanırken, 1987-1988 sezonundan itibaren galibiyete 3 puan sistemine geçildi.

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