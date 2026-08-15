Balıkesirspor, Göztepe'den Tibet Durakçay'ı renklerine bağladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Balıkesirspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin 20 yaşındaki santraforu Tibet Durakçay'ı kadrosuna kattı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Geçen sezonu 2'nci Lig ekibi Menemen FK'da kiralık olarak geçiren Tibet Durakçay, Balıkesirspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Balıkesirspor, transferin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Menemen FK'da kiralık olarak forma giyen Göztepe oyuncusu Tibet Durakçay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç santraforumuza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz."
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Geçen sezonu 2'nci Lig ekibi Menemen FK'da kiralık olarak geçiren Tibet Durakçay, Balıkesirspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Balıkesirspor, transferin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Menemen FK'da kiralık olarak forma giyen Göztepe oyuncusu Tibet Durakçay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç santraforumuza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz."