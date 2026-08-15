Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi planı: İki kanat listede

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin, lig aşamasına kalması halinde devreye sokacağı transfer planı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaz transfer döneminde Greenwood, Muriqi ve son olarak Romelu Lukaku'yu hücum hattına katan sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi bileti alınması durumunda sol kanat bölgesini de güçlendirmeyi planlıyor.
İLK HEDEF JONATHAN ROWE
Corriere di Bologna'nın haberine göre Fenerbahçe, Jonathan Rowe'u transfer gündemine aldı.
Sarı-lacivertlilerin, Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalması halinde 23 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başlayacağı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Rowe'u 'önemli yatırım' olarak değerlendirdiği ve transfer listesinin başına yazdığı kaydedildi.
ALTERNATİF BYNOE-GITTENS
Fenerbahçe'nin Jonathan Rowe transferinde sonuç alamaması halinde ise alternatifini Chelsea'de bulduğu öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin, Rowe transferinin gerçekleşmemesi durumunda Jamie Bynoe-Gittens için harekete geçeceği belirtildi.
İLK HEDEF JONATHAN ROWE
Corriere di Bologna'nın haberine göre Fenerbahçe, Jonathan Rowe'u transfer gündemine aldı.
Sarı-lacivertlilerin, Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalması halinde 23 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başlayacağı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Rowe'u 'önemli yatırım' olarak değerlendirdiği ve transfer listesinin başına yazdığı kaydedildi.
ALTERNATİF BYNOE-GITTENS
Fenerbahçe'nin Jonathan Rowe transferinde sonuç alamaması halinde ise alternatifini Chelsea'de bulduğu öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin, Rowe transferinin gerçekleşmemesi durumunda Jamie Bynoe-Gittens için harekete geçeceği belirtildi.