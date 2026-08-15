Fenerbahçe'de Amrabat ve Diego Carlos sıkıntısı!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Diego Carlos'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezon Amrabat, İspanya La Liga ekibi Real Betis'te; Diego Carlos ise İtalya Serie A temsilcisi Como'da kiralık olarak forma giydi. Sarı-lacivertli takıma dönen iki oyuncunun da ayrılık için yönetime taleplerini ilettiği belirtildi.
AMRABAT MAAŞ KAYBI YAŞAMAK İSTEMİYOR
Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Amrabat'ın Real Betis'te kiralık oynadığı dönemde maaşının yüzde 50'sini karşıladı.
Bu sezon maaşında indirime gitmeyi kabul etmeyen Faslı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'den bonservisini talep etti. Amrabat'ın, bonservisinin kendisine verilmesi durumunda yeni kulübünden imza parası isteyerek herhangi bir gelir kaybı yaşamak istemediği kaydedildi.
Sarı-lacivertli kulüp ile deneyimli futbolcu arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
DIEGO CARLOS'TAN İKİ TALEP
Diego Carlos cephesinde de benzer bir süreç yaşanıyor. Brezilyalı savunma oyuncusunun Fenerbahçe'den bonservisini istediği belirtildi.
Tecrübeli stoperin ayrıca sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinde kalan maaşının tamamının ödenmesini talep ettiği öne sürüldü.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Geçtiğimiz sezonu kiralık geçiren Amrabat ve Diego Carlos'un bonservislerinin kendilerine verilmesini istemesi, ayrılık görüşmelerini zorlaştırdı. Fenerbahçe yönetiminin iki oyuncuyla temaslarını sürdürdüğü bildirildi.
AMRABAT MAAŞ KAYBI YAŞAMAK İSTEMİYOR
Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Amrabat'ın Real Betis'te kiralık oynadığı dönemde maaşının yüzde 50'sini karşıladı.
Bu sezon maaşında indirime gitmeyi kabul etmeyen Faslı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'den bonservisini talep etti. Amrabat'ın, bonservisinin kendisine verilmesi durumunda yeni kulübünden imza parası isteyerek herhangi bir gelir kaybı yaşamak istemediği kaydedildi.
Sarı-lacivertli kulüp ile deneyimli futbolcu arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
DIEGO CARLOS'TAN İKİ TALEP
Diego Carlos cephesinde de benzer bir süreç yaşanıyor. Brezilyalı savunma oyuncusunun Fenerbahçe'den bonservisini istediği belirtildi.
Tecrübeli stoperin ayrıca sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinde kalan maaşının tamamının ödenmesini talep ettiği öne sürüldü.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Geçtiğimiz sezonu kiralık geçiren Amrabat ve Diego Carlos'un bonservislerinin kendilerine verilmesini istemesi, ayrılık görüşmelerini zorlaştırdı. Fenerbahçe yönetiminin iki oyuncuyla temaslarını sürdürdüğü bildirildi.