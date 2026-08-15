Bein Sports 1 Canlı İzle: Kasımpaşa Trabzonspor canlı yayın
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2026 18:02 -
Güncelleme Tarihi:
15 Ağustos 2026 18:02
Bein Sports 1 Canlı İzle: Kasımpaşa Trabzonspor canlı yayın
Kasımpaşa Trabzonspor maçı bedava bein sports 1 izle | Kasımpaşa Trabzonspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Kasımpaşa Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Trabzonspor maçı canlı yayın izleme detayları
Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 33'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 39 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 19, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 69 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ
Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Gürcan Hasova yönetirken, VAR'da Fedayi San, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.
Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi ve Okay Yokuşlu kadroda yer almadı. Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Kasımpaşa maçı kafilesinde şu isimler yer aldı. "Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayır, Paul Onuachu, Rene Mitongo."
KASIMPAŞA'DA TEK EKSİK
İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.
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