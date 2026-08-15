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Galatasaray için Sörloth ve Singo iddiası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz iddialar gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 17:47 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 17:59
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray için Sörloth ve Singo iddiası!
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Galatasaray'da sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin yerine forvet hattına takviye için çalışmalar sürerken; sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ALEKSANDER SORLOTH LİSTEDE!

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sarı-kırmızıl ıyönetimin forvet hattı için aralarında Alexander Sörloth'un da yer aldığı 5 adayı değerlendirdiği iddia edildi. Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray, 30 yaşındaki Norveçli golcünün Atletico Madrid'deki geleceğini yakından takip edecek.

SINGO İÇİN FLAŞ İDDİA!

Öte yandan Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon euroya transfer ettiği defans oyuncusu Wilfird Singo'nun için teklif geldiği öne sürüldüi. Nevzat Dindar, 25 yaşındaki Fildişi Sahilli futrbolcu için Galatasaray'a 40 milyon euro teklif edildiğini iddia etti. Ancak haberde kulüp ismi yer almadı.



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