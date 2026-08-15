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Trabzonspor'da tarihi kombine başarısı! 25 bin hedefi de aşıldı

Trabzonspor, Muhammed Salah transferinin yarattığı büyük taraftar etkisiyle 18 binlik kombine rekorunun ardından 25 bin kombine hedefine de ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 17:50 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 17:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da tarihi kombine başarısı! 25 bin hedefi de aşıldı
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Trabzonspor'da Muhammed Salah transferiyle başlayan büyük heyecan tribünlere de yansımaya devam ediyor.

Bordo-mavililer, 2026-2027 sezonu kombine satışlarında tarihi bir başarıya daha imza atarak 25 bin kombine hedefine ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Trabzonspor, 8 Ağustos'ta 18 bin kombine satışına ulaşarak kulüp tarihinin en yüksek kombine satış rekorunu kırmış ve yeni hedefini 25 bin olarak açıklamıştı. Bordo-mavililer, aradan geçen yalnızca bir haftada bu hedefi de gerçekleştirdi.

Salah transferinin ardından taraftar ilgisinde yaşanan büyük artış, kombine satışlarına da doğrudan yansıdı. Bordo-mavililer, yıldız futbolcunun transferiyle oluşan büyük atmosferin etkisiyle 18 binlik rekorunu kısa sürede geride bırakıp 25 bin barajına ulaştı.

"25.000 KOMBİNE!"

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 25 bin kombine hedefine ulaşıldığını duyurdu.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.

Ertuğrul Doğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Teşekkürler

Tam bir hafta önce önümüze yeni bir hedef koymuştuk: 25.000 kombine!

Bugün, o hedefe ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Büyük Trabzonspor Taraftarı yine taşın altına elini koymuş, kulübüne olan inancını ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Tüm taraftarlarımıza kulübümüz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Artık yeni hedefin belirleyicisi sizlersiniz. Çünkü biliyoruz ki; Trabzonspor taraftarının olduğu yerde hiçbir hedef son değildir.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kulübümüze destek veren; bu armayla yaşayan, sevinen, üzülen ve bizimle birlikte yürüyen herkese minnettarım.

Şimdi hep birlikte uzun bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Bu yolculuktaki en büyük gücümüz yine sizsiniz.

Takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Büyük Trabzonspor Taraftarının bu sezon da üzerine düşenin fazlasını yapacağına; hem Türkiye'de hem Avrupa'da tribündeki gücüyle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyorum.

25.000 kez teşekkürler.

Şimdi sıra, bu büyük birlikteliği sahaya taşımakta.

Omuz omuza, hep birlikte... Yeni zaferlere."

Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı

Bordo-mavililer, 8 Ağustos'ta 18 bin kombineye ulaşarak kırdığı kulüp tarihinin rekorunu yalnızca bir hafta içerisinde 25 bine taşıdı. Başkan Doğan, yeni hedefin belirleyicisinin ise Trabzonspor taraftarı olduğunu vurguladı.

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