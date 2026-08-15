Kasımpaşa - Trabzonspor: 11'ler

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.
Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Gürcan Hasova yönetirken, VAR'da Fedayi San, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.
İLK 11'LER
Kasımpaşa XI: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Baldursson, Mendes, Ben Ouanes, Diabate, Güven, Benedyczak.
Trabzonspor XI: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Aral, Metehan, Onuachu.
SALAH YEDEKLER ARASINDA
Muhammed Salah, Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi ve Okay Yokuşlu kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Kasımpaşa maçı kafilesinde şu isimler yer aldı.
"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayır, Paul Onuachu, Rene Mitongo."
KASIMPAŞA'DA TEK EKSİK
İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.
KASIMPAŞA - TARBZONSPOR: 40. RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 33'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 39 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 19, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 69 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.
Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Gürcan Hasova yönetirken, VAR'da Fedayi San, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.
İLK 11'LER
Kasımpaşa XI: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Baldursson, Mendes, Ben Ouanes, Diabate, Güven, Benedyczak.
Trabzonspor XI: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Aral, Metehan, Onuachu.
SALAH YEDEKLER ARASINDA
Muhammed Salah, Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi ve Okay Yokuşlu kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Kasımpaşa maçı kafilesinde şu isimler yer aldı.
"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayır, Paul Onuachu, Rene Mitongo."
KASIMPAŞA'DA TEK EKSİK
İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.
KASIMPAŞA - TARBZONSPOR: 40. RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 33'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 39 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 19, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 69 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.