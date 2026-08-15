Beşiktaş'tan Eyüpspor'a gitti: Emre Bilgin

Beşiktaş'ta kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar, genç kaleci Emre Bilgin'in nihai transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, transfer anlaşmasının tamamlandığı belirtilirken Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin'in nihai transferi hususunda Eyüpspor'la anlaşmaya varılmıştır.
Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."