Napoli'nin Noa Lang'ta istediği rakam belli oldu!

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kanat hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Noa Lang için resmi girişimde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 15 MİLYON EURO TEKLİF
Galatasaray'ın 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Napoli'ye 15 milyon euro bonservis teklif ettiği belirtildi.
İtalyan kulübünün ise Noa Lang için 20 milyon euro talep ettiği aktarıldı.
ARADA 5 MİLYON EURO FARK VAR
Taraflar arasında bonservis bedeli konusunda 5 milyon euroluk fark bulunurken, bu farkın kapatılması için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Galatasaray ile Napoli arasındaki temasların devam ettiği ve transfer görüşmelerinin henüz sonuçlanmadığı belirtildi.
Galatasaray'ın 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Napoli'ye 15 milyon euro bonservis teklif ettiği belirtildi.
İtalyan kulübünün ise Noa Lang için 20 milyon euro talep ettiği aktarıldı.
ARADA 5 MİLYON EURO FARK VAR
Taraflar arasında bonservis bedeli konusunda 5 milyon euroluk fark bulunurken, bu farkın kapatılması için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Galatasaray ile Napoli arasındaki temasların devam ettiği ve transfer görüşmelerinin henüz sonuçlanmadığı belirtildi.