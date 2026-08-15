Berke Özer'den 'Ederson sonrası Fenerbahçe' iddiasına yanıt

Fenerbahçe'de Ederson'un ayrılmasının ardından transfer edileceği konuşulan Berke Özer'den açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kariyerine Fransa Ligi takımlarından Lille'de devam eden 26 yaşında kaleci, Fenerbahçe'ye transfer ihtimalinin olmadığını duyurdu.
Berke Özer, Ertem Şener'e yaptığı açıklamada "Lille'de kalıyorum. Birinci kaleciyim. Gelen kaleci yedek olacak. Başkanımız zaten bir ay önce takıma 2.kaleci (yedek) alacağını söylemişti. Başkanın basın toplantısı var 1 ay önce, 'Berke 1 numaramız' diye. Herhangi bir gelişme yok. Buradayım. Ben anlamıyorum nasıl böyle rahat konuşabiliyorlar." ifadelerini kullandı.
BONSERVİSİNİN YÜZDE 20'Sİ FENERBAHÇE'DE
Altınordu'da yetişen daha sonra Fenerbahçe'ye gelen Berke Özer, 2019-2021 yılları arasında Westerlo'da kiralık forma giydikten sonra 2022'de Portimonense'ye geçti. 2023 Ocak ayında Eyüpspor'a transfer olan kaleci, ardından Ümraniye'ye kiralandı. Berke, Eyüpspor'daki performansının ardından geçen yaz 4.5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer oldu.
Fenerbahçe'nin daha önce Berke Özer'in transferinden yüzde 40 pay alma hakkına sahip olduğu, kulüpler arasında yapılan anlaşmanın ardından Lille'deki bonservisinin yüzde 20'si sarı-lacivertlilerde kaldı.
Berke Özer, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. 27 yaşındaki kaleci bu karşılaşmaların 17'sinde kalesini gole kapatırken diğer maçlarda toplam 51 gol yedi.
Berke Özer, Ertem Şener'e yaptığı açıklamada "Lille'de kalıyorum. Birinci kaleciyim. Gelen kaleci yedek olacak. Başkanımız zaten bir ay önce takıma 2.kaleci (yedek) alacağını söylemişti. Başkanın basın toplantısı var 1 ay önce, 'Berke 1 numaramız' diye. Herhangi bir gelişme yok. Buradayım. Ben anlamıyorum nasıl böyle rahat konuşabiliyorlar." ifadelerini kullandı.
BONSERVİSİNİN YÜZDE 20'Sİ FENERBAHÇE'DE
Altınordu'da yetişen daha sonra Fenerbahçe'ye gelen Berke Özer, 2019-2021 yılları arasında Westerlo'da kiralık forma giydikten sonra 2022'de Portimonense'ye geçti. 2023 Ocak ayında Eyüpspor'a transfer olan kaleci, ardından Ümraniye'ye kiralandı. Berke, Eyüpspor'daki performansının ardından geçen yaz 4.5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer oldu.
Fenerbahçe'nin daha önce Berke Özer'in transferinden yüzde 40 pay alma hakkına sahip olduğu, kulüpler arasında yapılan anlaşmanın ardından Lille'deki bonservisinin yüzde 20'si sarı-lacivertlilerde kaldı.
Berke Özer, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. 27 yaşındaki kaleci bu karşılaşmaların 17'sinde kalesini gole kapatırken diğer maçlarda toplam 51 gol yedi.