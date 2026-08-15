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Beşiktaş'tan Necip Uysal için veda töreni

Beşiktaş, kulübün simge isimlerinden Necip Uysal için yarın Eyüpspor maçı öncesinde saat 21.00'de görkemli bir veda töreni düzenleneceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 19:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan Necip Uysal için veda töreni
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Beşiktaş, altyapısından yetişen ve 22 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal'ın futbol kariyerine veda edeceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli futbolcu için 16 Ağustos Pazar günü Eyüpspor karşılaşması öncesinde görkemli bir veda töreni düzenleneceğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Beşiktaş'ın resmi açıklamasında, Necip Uysal'ın kulüp tarihindeki yerine ve elde ettiği başarılara vurgu yapılırken, 10 kupayla taçlanan kariyeri için teşekkür edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN NECİP UYSAL'A TEŞEKKÜR

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"22 yıl önce küçük bir çocuk olarak attığın adım, bugün Beşiktaş tarihine altın harflerle yazıldı. Altyapımızdan yetişen, armamızı Avrupa'da en çok terleten, tarihimizin en çok forma giyenlerinden ve en uzun süre kaptanlığımızı yapan Beşiktaş'ın çocuğu Necip…

10 kupayla taçlanan bu devasa sadakat ve vefa hikayesi için sonsuz teşekkürler!

Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal, Beşiktaş'ına ve futbola veda ediyor, büyük Beşiktaş ailesi de yarın Eyüpspor maçı öncesi görkemli bir şekilde ona veda ediyor.

Necip Uysal'ın veda töreni yarın saat 21.00'de başladığı yerde, yeşil sahalarda olacaktır."

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