Tadic ve Emre Mor'lu NEC Nijmegen farklı galip

Hollanda Eredivise'nin 2. haftasında NEC Nijmegen, deplasmanda Willem II ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Koning Willem II Stadı'nda oynanan mücadeleyi NEC Nijmegen 4-1 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Adam Tahaui, 54. dakikada Kayserispor'un eski futbolcusu Tjaronn Chery, 64. dakikada Bryan Linssen ve 74. dakikada Kaj Sierhuis kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü ise 77. dakikada Thomas Verheydt'ten geldi.
Öte yandan Fenerbahçe'de de top koşturmuş Dusan Tadic ve Emre Mor, NEC Nijmegen adına sahada yer aldı. Dusan Tadic, 90 dakikada forma giyerken Emre Mor, 66. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte sezonun ilk galibiyetini alan NEC Nijmegen, 3 puana ulaştı. Sezona iki mağlubiyetle başlayan Willem II ise henüz puanla tanışamadı.
Ligde bir sonraki maçta NEC Nijmegen, Zwolle deplasmanına gidecek. Willem II ise Heerenveen'i konuk edecek.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Adam Tahaui, 54. dakikada Kayserispor'un eski futbolcusu Tjaronn Chery, 64. dakikada Bryan Linssen ve 74. dakikada Kaj Sierhuis kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü ise 77. dakikada Thomas Verheydt'ten geldi.
Öte yandan Fenerbahçe'de de top koşturmuş Dusan Tadic ve Emre Mor, NEC Nijmegen adına sahada yer aldı. Dusan Tadic, 90 dakikada forma giyerken Emre Mor, 66. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte sezonun ilk galibiyetini alan NEC Nijmegen, 3 puana ulaştı. Sezona iki mağlubiyetle başlayan Willem II ise henüz puanla tanışamadı.
Ligde bir sonraki maçta NEC Nijmegen, Zwolle deplasmanına gidecek. Willem II ise Heerenveen'i konuk edecek.