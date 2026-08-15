Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 11'ler

İrfan Can Eğribayat, Pedro, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Diabate, Oğulcan, Ensar, Tongya, Traore, Koita.

Fenerbahçe'nin yedekleri: Kuzey, Yiğit Efe, Brown, Semedo, Kante, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriqi, Nene.

- Gençlerbirliği, rakibini Ankara'da 11 yıldır yenemiyor



Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında sahasında 11 yıldır galip gelemiyor.



İki takım arasında Ankara'da oynanan son 7 resmi maçta Fenerbahçe 5 galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti.



Gençlerbirliği, rakibi karşısında başkentte son galibiyetini 15 Mart 2015'te 2-1'lik skorla elde etti. Bu karşılaşmada da Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak İsmail Kartal vardı.



- İrfan Can Eğribayat ve Salih Uçan'ın lisansları çıkarıldı



Gençlerbirliği, yaz transfer döneminde şu ana kadar Portekizli sol bek Kevin Rodrigues, stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu, orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.



Transfer yasağını dün kaldırdıktan sonra İrfan Can ile sözleşme imzaladığını duyuran başkent temsilcisi, 28 yaşındaki kalecinin yanı sıra 2 yıl anlaşmaya vardığı Salih Uçan'ın da lisansını çıkardı.



Fenerbahçe'de transfer edilen İrfan Can Eğribayat, görev alması durumunda eski takımına karşı forma giyecek.



- Onyekuru ve Niang ile yollar ayrıldı



Transfer edildiğinde kariyeriyle kırmızı-siyahlı taraftarları heyecanlandıran ancak beklentileri karşılayamayan Henry Onyekuru ve Senegalli santrfor M'Baye Niang ile yollar ayrıldı.



Sözleşmesini fesheden isimlerden Metehan Mimaroğlu Trabzonspor, kaleci Erhan Erentürk ise Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile anlaştı.



Ayrıca geçen sezonu kiralık olarak Gençlerbirliği'nde geçiren ve performansıyla başkent ekibinin ligde kalmasında önemli rol oynayan Portekizli kaleci Ricardo Velho da takımdan ayrıldı.



Velho ve Erhan Erentürk'ün ayrılığının ardından geçen sezonun ikinci yarısında Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen kaleci Gökhan Akkan takıma döndü.



