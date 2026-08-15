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Rizespor, Konyaspor'u 90+7'de yıktı

Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 21:27
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Rizespor, Konyaspor'u 90+7'de yıktı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Rizespor 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Konyaspor'un başarılı kalecisi Bahadır Güngördü, 68. dakikada sakatlanarak yerini Deniz Ertaş'a bıraktı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada penaltıdan Qazim Laçi kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor puansız, Rizespor ise lige galibiyetle başlamış oldu.

Tümosan Konyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ceza sahası önünde indirdiği topla buluşan Gonçalves'in bekletmeden sert şutunda top, kaleci Fofana'dan döndü.
10. dakikada topla ceza sahasına giren Mebude'nin sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlükle çıkardı.
28. dakikada ceza saha içinde Andzouana'nın topuk pasında Deniz Türüç'ün sert şutunda top yan direkten döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu çıkartarak gole izin vermedi.
64. dakikada ceza sahası içine topla hareketlenen Ahmed Kutucu'nun şutunda, kaleye giden topu Adil Demirbağ uzaklaştırdı.
90+3. dakikada Emrecan Bulut'un ceza sahasında savunma oyuncusunun müdahalesi sonrası yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını işaret etti.
90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Laçi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü (Dk. 68 Deniz Ertaş), Uğurcan Yazğılı, Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Bardhi), Gonçalves (Dk. 68 Jevtovic), Arif Boşluk, Deniz Türüç (Dk. 68 Kramer), Colley (Dk. 60 Emir Bars), Muleka
Çaykur Rizespor: Fofana, Ariss, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Laçi, Ahmed Kutucu (Dk. 84 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 68 Olawoyin), Mebude (Dk. 73 Faye), Sowe
Gol: Dk. 90+7 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Laçi, Dk. 70 Mebude, Dk. 79 Sowe, Dk. 90+6 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk. 90+6 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor)

 

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