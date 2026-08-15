15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
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15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
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15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
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15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
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Kortrijk-Royal Antwerp
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15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
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Konyaspor-Rizespor
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FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
1-075'
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Manisa FK-Vanspor FK
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Gaziantep FK-Alanyaspor
0-136'
15 Ağustos
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Satranç Süper Ligi'nde şampiyon Bayegan Pendik Satranç!

Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, Türkiye Satranç Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 21:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Satranç Süper Ligi'nde şampiyon Bayegan Pendik Satranç!
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Türkiye Satranç Süper Ligi'nde Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre 16 takımın yer aldığı organizasyonu tüm maçlarını kazanarak 30 puanla lider tamamlayan Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, bu başarısıyla ligde üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Ankara'da 2-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Türkiye Satranç Süper Ligi'nde 15 tur sonunda zirvede yer alan Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, satranç branşında Türkiye'nin en iyisi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Işık Can, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz ile Hasan Hüseyin Çelik, şampiyon kadroda öne çıkan isimler oldu.

Türkiye Satranç Süper Ligi'ni Türk Hava Yolları Spor Kulübü ikinci, Göktürk Satranç Spor Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, "Türkiye Satranç Süper Ligi'nde tüm karşılaşmalardan namağlup olarak ayrılmak ve üst üste üçüncü kez şampiyon olmak hepimiz için çok kıymetli. Bu başarı için büyük emek veren sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın ailelerini ve kulübümüze katkı sunan herkesi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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