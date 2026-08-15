15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
0-131'
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
0-072'
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-015'
15 Ağustos
Genk-Westerlo
1-110'
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-030'
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
0-1DA
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
22:00
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
0-070'
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
3-031'
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-026'
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-131'
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Anderson Talisca tutulmuyor!

Anderson Talisca, Gençlerbirliği karşısında da golünü attı ve bu sezon oynadığı 5. resmi maçta da ağları havalandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 21:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca tutulmuyor!
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sezona fırtına gibi başladı.

Gornik Zabrze karşısında oynadığı 2 maçta da gol atan Talisca, ardından Sturm Graz'a karşı da ağları havalandırdı.

Ligde ilk, toplamda ise 5. resmi maçına çıkan Anderson Talisca, Gençlerbirliği'ne karşı da golünü atmayı başardı.

Talisca, bu sezon oynadığı 5 resmi maçta toplam 5 gole ulaştı.
FENERBAHÇE KARİYERİNDE 44 GOL Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 74 karşılaşmada görev yapan Talisca, 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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