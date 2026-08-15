Anderson Talisca tutulmuyor!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sezona fırtına gibi başladı.
Gornik Zabrze karşısında oynadığı 2 maçta da gol atan Talisca, ardından Sturm Graz'a karşı da ağları havalandırdı.
Ligde ilk, toplamda ise 5. resmi maçına çıkan Anderson Talisca, Gençlerbirliği'ne karşı da golünü atmayı başardı.
Talisca, bu sezon oynadığı 5 resmi maçta toplam 5 gole ulaştı.
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Gornik Zabrze karşısında oynadığı 2 maçta da gol atan Talisca, ardından Sturm Graz'a karşı da ağları havalandırdı.
Ligde ilk, toplamda ise 5. resmi maçına çıkan Anderson Talisca, Gençlerbirliği'ne karşı da golünü atmayı başardı.
Talisca, bu sezon oynadığı 5 resmi maçta toplam 5 gole ulaştı.
FENERBAHÇE KARİYERİNDE 44 GOL Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 74 karşılaşmada görev yapan Talisca, 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.