Saviolo: 'Karışık duygularla dolu bir maç oldu'

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin golünü kaydeden Noah Saviolo, mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gol attığı için mutlu olduğunu belirten Saviolo, alınan beraberlik nedeniyle ise üzgün olduğunu söyledi.
Saviolo, "Zor bir maçtı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızın bilincindeydik. Gol attığım için mutluyum ancak kazanamadığımız için de üzgünüm. Karışık duygularla dolu bir maç oldu. Artık önümüzde yapacağımız tek şey bir sonraki maça odaklanmak. En iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle ayrılmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin golünü kaydeden Noah Saviolo, mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gol attığı için mutlu olduğunu belirten Saviolo, alınan beraberlik nedeniyle ise üzgün olduğunu söyledi.
Saviolo, "Zor bir maçtı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızın bilincindeydik. Gol attığım için mutluyum ancak kazanamadığımız için de üzgünüm. Karışık duygularla dolu bir maç oldu. Artık önümüzde yapacağımız tek şey bir sonraki maça odaklanmak. En iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle ayrılmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.