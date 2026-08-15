15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-164'
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
3-1
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
1-153'
15 Ağustos
Alaves-Getafe
3-0
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
4-1
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Saviolo: "Karışık duygularla dolu bir maç oldu"

Trabzonspor'da Noah Saviolo, golü nedeniyle mutlu olduğunu ancak Kasımpaşa karşısında alınan beraberlikten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 22:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Saviolo: 'Karışık duygularla dolu bir maç oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin golünü kaydeden Noah Saviolo, mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gol attığı için mutlu olduğunu belirten Saviolo, alınan beraberlik nedeniyle ise üzgün olduğunu söyledi.

Saviolo, "Zor bir maçtı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızın bilincindeydik. Gol attığım için mutluyum ancak kazanamadığımız için de üzgünüm. Karışık duygularla dolu bir maç oldu. Artık önümüzde yapacağımız tek şey bir sonraki maça odaklanmak. En iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle ayrılmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.