15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-164'
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
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Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
3-1
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
1-153'
15 Ağustos
Alaves-Getafe
3-0
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
4-1
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
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1-0

Metehan Mimaroğlu: "Önlem almamız gerekiyor"

Trabzonspor'da Metehan Mimaroğlu, Kasımpaşa karşısında galibiyet fırsatlarını değerlendiremediklerini belirtirken duran toplardan yedikleri gollere önlem almaları gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 22:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Metehan Mimaroğlu: 'Önlem almamız gerekiyor'
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Metehan Mimaroğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Ligin ilk maçlarının zorlu geçtiğini belirten Mimaroğlu, ikinci yarıda galibiyet fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi. Trabzonspor'un duran toplardan gol yeme sorununa da dikkat çeken başarılı futbolcu, bu konuda önlem almaları gerektiğini ifade etti.

Mimaroğlu, "İki takımı da kutluyorum. Ligin ilk maçları her zaman çok zor oluyor, bugün de bizim için öyle oldu. İkinci yarıda kazanma fırsatını çok yakaladık ancak golle sonuçlandıramadık. Hazırlık maçları dahil yediğimiz gollerin hemen hemen tamamı duran toplardan geldi. Bugün de penaltıdan gol yedik. Bunun üzerine önlem almamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki hafta galibiyetle yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Karşılaşmada yaptığı asist hakkında da konuşan Mimaroğlu, ceza sahasına yapılan ortalar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Mimaroğlu, "Maçtan önce soyunma odasında da söyledim, Paul'un orada bulunmasını hep istiyorum. Hocamız da bunu söylüyor. Paul ceza sahasının içerisinde olduğu sürece bizim için büyük avantaj. Etrafında konumlanan diğer oyuncular da skor katkısı verebiliyor. Savic de çok iyi konumlandı. Ben topu ceza sahasına göndermek istedim. Orada kiminle buluştuğunun önemi yoktu. Antrenmanlardan sonra da bunun üzerine çalışıyoruz. İnşallah sezon boyunca gol katkılarımız devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

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