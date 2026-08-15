Bouchouari: 'Lige 3 puanla başlamak istiyorduk'

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Sezona galibiyetle başlamak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten Bouchouari, önlerinde uzun bir sezon olduğunu söyledi.





Bouchouari, "Bizim için zor bir maçtı. Kazanmak için sahaya çıktık. Lige çok iyi ve 3 puanla başlamak istiyorduk ancak bunu başaramadık. Önümüzde çok maç var, sezon uzun. Kazanmak için yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.



Geçen sezon yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon fiziksel olarak daha hazır olduğunu vurgulayan Bouchouari, "Geçen sezona sakatlıkla başlamıştım ancak sonrasında yükselen bir performans ortaya koymayı başardım. Bu yıl fiziksel olarak tamamen hazır olduğumu söyleyebilirim. İyi bir sezon öncesi kampı geçirdim. Hocamızın benden beklentilerini en iyi şekilde yerine getirmek ve takıma yardımcı olabileceğim bir sezon geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



