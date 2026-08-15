15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
2-1
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
0-161'
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
1-0
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-3
15 Ağustos
Genk-Westerlo
3-2
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-0
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
1-2
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
2-190'
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
0-150'
15 Ağustos
Alaves-Getafe
3-0
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
4-1
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-0
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
1-1
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

Bouchouari: "Lige 3 puanla başlamak istiyorduk"

Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, lige 3 puanla başlamak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirterek fiziksel olarak hazır olduğu yeni sezonda takıma katkı sağlamak istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 22:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Bouchouari: 'Lige 3 puanla başlamak istiyorduk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Sezona galibiyetle başlamak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten Bouchouari, önlerinde uzun bir sezon olduğunu söyledi.

Bouchouari, "Bizim için zor bir maçtı. Kazanmak için sahaya çıktık. Lige çok iyi ve 3 puanla başlamak istiyorduk ancak bunu başaramadık. Önümüzde çok maç var, sezon uzun. Kazanmak için yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon fiziksel olarak daha hazır olduğunu vurgulayan Bouchouari, "Geçen sezona sakatlıkla başlamıştım ancak sonrasında yükselen bir performans ortaya koymayı başardım. Bu yıl fiziksel olarak tamamen hazır olduğumu söyleyebilirim. İyi bir sezon öncesi kampı geçirdim. Hocamızın benden beklentilerini en iyi şekilde yerine getirmek ve takıma yardımcı olabileceğim bir sezon geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.