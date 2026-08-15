İşte Fenerbahçe'nin Cherif'ten kazanacağı para

Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında ayrılması gündemde olan Sidiki Cherif için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertliler, Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City ile Cherif için 24.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.
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Coventry'nin 5 yıllık sözleşme teklifini kabul eden Sidiki Cherif, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gitti.
FENERBAHÇE 22 MİLYON EURO'YA ALDI
19 yaşındaki Fransız oyuncu, Fenerbahçe'ye toplamda 22 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
FENERBAHÇE FORMASIYLA 3 GOL ATTI
Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.
Sarı lacivertliler, Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City ile Cherif için 24.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin ayrıca transfer karından yüzde 10 pay alacağı da öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İNGİLTERE'YE GİTTİ
Coventry'nin 5 yıllık sözleşme teklifini kabul eden Sidiki Cherif, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gitti.
FENERBAHÇE 22 MİLYON EURO'YA ALDI
19 yaşındaki Fransız oyuncu, Fenerbahçe'ye toplamda 22 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
FENERBAHÇE FORMASIYLA 3 GOL ATTI
Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.