15 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
0-133'
15 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
1-1
15 Ağustos
Greuther Fürth-Nürnberg
2-4
15 Ağustos
Rio Ave-FC Porto
22:30
15 Ağustos
Sturm Graz-Altach
0-074'
15 Ağustos
OH Leuven-Club Brugge
0-017'
15 Ağustos
Genk-Westerlo
1-212'
15 Ağustos
Kortrijk-Royal Antwerp
0-3
15 Ağustos
Union St.Gilloise-Zulte Waregem
0-0
15 Ağustos
Kaiserslautern-Karlsruher SC
0-032'
15 Ağustos
Osnabrueck-Magdeburg
0-3
15 Ağustos
Hertha Berlin-FC Heidenheim
4-1
15 Ağustos
Excelsior-PSV Eindhoven
0-145'
15 Ağustos
Fortuna Sittard-Cambuur
0-01'
15 Ağustos
Konyaspor-Rizespor
0-1
15 Ağustos
FC Utrecht-Alkmaar
1-4
15 Ağustos
Willem-NEC Nijmegen
1-4
15 Ağustos
Sevilla-Rayo Vallecano
22:30
15 Ağustos
Alaves-Getafe
0-072'
15 Ağustos
Manisa FK-Vanspor FK
3-033'
15 Ağustos
Bursaspor-Iğdır FK
1-028'
15 Ağustos
İstanbulspor-Bodrum FK
2-2
15 Ağustos
Karagümrük-Ümraniye
2-1
15 Ağustos
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-133'
15 Ağustos
CSKA Moskova-Fakel Voronej FK
1-0

İşte Fenerbahçe'nin Cherif'ten kazanacağı para

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in transferi için Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City ile 24.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2026 21:59
Haber: Sabah
İşte Fenerbahçe'nin Cherif'ten kazanacağı para
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Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında ayrılması gündemde olan Sidiki Cherif için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertliler, Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City ile Cherif için 24.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin ayrıca transfer karından yüzde 10 pay alacağı da öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İNGİLTERE'YE GİTTİ

Coventry'nin 5 yıllık sözleşme teklifini kabul eden Sidiki Cherif, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gitti. 

FENERBAHÇE 22 MİLYON EURO'YA ALDI

19 yaşındaki Fransız oyuncu, Fenerbahçe'ye toplamda 22 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 3 GOL ATTI

Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.

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